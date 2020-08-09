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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу в Минске

Как минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу на проспекте Машерова в Минске, где в настоящее время проходят массовые акции протеста после оглашения результатов голосования на президентских выборах.В источнике
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Известия

Автозак въехал в толпу протестующих в Минске

Известия17:59
Комсомольская правда

Видео наезда автозака на протестующих в Минске появилось в сети

Комсомольская правда18:09
Московский Комсомолец

Автозак протаранил толпу протестующих Минске

Московский Комсомолецвчера в 16:22
URA.Ru

Автозак протаранил протестующих в Белоруссии. Толпа кричит «Убийцы!»

URA.Ruвчера в 16:19
BFM.ru

Автозак въехал в толпу протестующих в Минске

BFM.ruвчера в 16:12
Фонтанка.Ру

В толпу протестующих в Минске въехал автозак. Есть пострадавшие

Фонтанка.Рувчера в 16:12
Lenta.ru

Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске засняли на видео

Lenta.ru18:40

Красноперов отреагировал на просчет украинских спецслужб в деле MH17

Заявление западных журналистов о вине Украины в катастрофе MH17 вряд ли рассмотрят, поскольку даже предоставленные Россией объективные данные не были приняты во внимание следствием, заявил в разговоре с корреспондентом «НьюИнформ» летчик-конструктор, майор ВВС и инструктор по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.
NewInformвчера в 11:58
54

Информационный канал: Выборы в Белоруссии

В. Цепкало ― Я думаю, что мы бы, конечно, очень хотели, и я направил лидерам 35 стран, в том числе, Владимиру Владимировичу Путину письмо, в котором я просил просто потребовать от Лукашенко соблюдать нормы международного права, внутреннего права, обеспечить нормальный подсчет голосов.
Эхо Москвы18:09
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«Вашингтон» обыграл «Бостон», Ковальчук отдал передачу

В матче Национальной хоккейной лиги за места в плей-офф «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» со счетом 2:1. В составе столичного клуба по шайбе забросили Ти Джей Оши на 20-й минуте и Том Уилсон с передач Ильи Ковальчука и Михала Кемпни на 43-й минуте.
Нева Спортвчера в 14:53