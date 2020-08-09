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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу в Минске

Как минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу на проспекте Машерова в Минске, где в настоящее время проходят массовые акции протеста после оглашения результатов голосования на президентских выборах.В источнике
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Известия

Автозак въехал в толпу протестующих в Минске

Известия17:59
Lenta.ru

Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске засняли на видео

Lenta.ru18:40
Комсомольская правда

Видео наезда автозака на протестующих в Минске появилось в сети

Комсомольская правда18:09
Московский Комсомолец

Автозак протаранил толпу протестующих Минске

Московский Комсомолецвчера в 16:22
URA.Ru

Автозак протаранил протестующих в Белоруссии. Толпа кричит «Убийцы!»

URA.Ruвчера в 16:19
Фонтанка.Ру

В толпу протестующих в Минске въехал автозак. Есть пострадавшие

Фонтанка.Рувчера в 16:12
Газета.Ru

Автозак наехал на толпу протестующих в Минске

Газета.Ru17:19

Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

Осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире, заявил в интервью Антону Красовскому доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов, пишет RT.
Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России
РИА Новости18:12
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В прессе Чехии заявили, что чешские технологии помогут ответить на вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?»

В Чехии считают, что именно анализ почв Марса и позволит сделать вывод относительно того, существует (существовала) ли на Марсе жизнь в примитивных формах (например, бактерии).
Военное обозрениевчера в 04:54

ЦИК Белоруссии сообщил о более чем 80% голосов за Лукашенко

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина официально сообщила, что действующий президент Александр Лукашенко после получения данных со всех закрытых участков для голосования на выборах президента республики набрал более 80% голосов избирателей.
Что происходитвчера в 15:52
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Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана обратилась с заявлениям к милиции, войскам и участникам протестов, которые начались после закрытия избирательных участков.
РБК18:16
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Производитель рассказал, сколько кофе в год пьет средний россиянин

Среднестатистический россиянин потребляет 500 граммов натурального кофе в год, в то время как в Финляндии, мировом лидере по потреблению напитка, этот показатель равен 11 килограммам, заявил в интервью РИА Новости директор по маркетингу в РФ одного из крупнейших производителей кофе — финской Paulig — Александр Копытов.
ПРАЙМ20:15

Правительство одобрило выплаты медработникам за особо важные работы

Правительство России одобрило выделение средств на выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медпомощи больным коронавирусной инфекцией.
Известиявчера в 03:06
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