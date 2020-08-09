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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу в Минске

Как минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу на проспекте Машерова в Минске, где в настоящее время проходят массовые акции протеста после оглашения результатов голосования на президентских выборах.В источнике
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Дождь

Автозак переехал протестующего в Минске. Видео

Дождь19:20
URA.Ru

Автозак протаранил протестующих в Белоруссии. Толпа кричит «Убийцы!»

URA.Ruвчера в 16:19
Lenta.ru

Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске засняли на видео

Lenta.ru18:40
Московский Комсомолец

Автозак протаранил толпу протестующих Минске

Московский Комсомолецвчера в 16:22
Известия

Автозак въехал в толпу протестующих в Минске

Известия17:59
Фонтанка.Ру

В толпу протестующих в Минске въехал автозак. Есть пострадавшие

Фонтанка.Рувчера в 16:12
Комсомольская правда

Видео наезда автозака на протестующих в Минске появилось в сети

Комсомольская правда18:09

ЦИК Белоруссии сообщил о более чем 80% голосов за Лукашенко

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина официально сообщила, что действующий президент Александр Лукашенко после получения данных со всех закрытых участков для голосования на выборах президента республики набрал более 80% голосов избирателей.
ЦИК Белоруссии сообщил о более чем 80% голосов за Лукашенко
Что происходитвчера в 15:52
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Борису Титову сообщили, сколько погашено долгов по госконтрактам

«С учетом важности скорейшего восстановления экономики, пострадавшей от пандемии новой коронавирусной инфекции, вопрос надлежащего исполнения публичными заказчиками своих обязательств перед добросовестными хозяйствующими субъектами приобретает первоочередное значение»,— говорится в письме первого заместителя генпрокурора РФ Александра Буксмана бизнес-омбудсмену Борису Титову.
Коммерсантъ18:30

Подрядчикам на раскопках в Чите предложили работать круглосуточно

Сити-менеджер Читы Александр Сапожников поручил штрафовать подрядчиков за отсутствие ограждений на местах земляных работ в городе и предложил им работать круглосуточно, сообщил 10 августа корреспондент «МК в Чите» с планерного совещания.
Московский Комсомолец Чита20:42
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Информационный канал: Выборы в Белоруссии

В. Цепкало ― Я думаю, что мы бы, конечно, очень хотели, и я направил лидерам 35 стран, в том числе, Владимиру Владимировичу Путину письмо, в котором я просил просто потребовать от Лукашенко соблюдать нормы международного права, внутреннего права, обеспечить нормальный подсчет голосов.
Эхо Москвы18:09