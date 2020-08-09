Минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу в Минске
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Как минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу на проспекте Машерова в Минске, где в настоящее время проходят массовые акции протеста после оглашения результатов голосования на президентских выборах.В источнике
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