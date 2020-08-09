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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу в Минске

Как минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу на проспекте Машерова в Минске, где в настоящее время проходят массовые акции протеста после оглашения результатов голосования на президентских выборах.В источнике
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Московский Комсомолец

Автозак протаранил толпу протестующих Минске

Московский Комсомолецвчера в 16:22
Lenta.ru

Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске засняли на видео

Lenta.ru18:40
Телеканал 360°

Автозак протаранил толпу протестующих в Минске — Nexta

Телеканал 360°вчера в 16:28
Известия

Автозак въехал в толпу протестующих в Минске

Известия17:59
URA.Ru

Автозак протаранил протестующих в Белоруссии. Толпа кричит «Убийцы!»

URA.Ruвчера в 16:19
Фонтанка.Ру

В толпу протестующих в Минске въехал автозак. Есть пострадавшие

Фонтанка.Рувчера в 16:12
Комсомольская правда

Видео наезда автозака на протестующих в Минске появилось в сети

Комсомольская правда18:09

Лукашенко получил от Путина письмо с фактами о задержанных россиянах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что получил от российского лидера Владимира Путина письмо на пяти страницах с изложением всех фактов вокруг ситуации с задержанными в Минске россиянами, передает ТАСС.
Аргументы и Фактывчера в 06:18
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Спрогнозирована ситуация с коронавирусом после открытия школ в России

Иммунолог, директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян ранее предупредил, что осенью жители страны могут столкнуться с более тяжелым течением COVID-19 из-за активизации вирусов гриппа, парагриппа и других типов коронавируса.
Lenta.ru01:58
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Вторичное жилье застыло в ожидании

Делая прогнозы относительно вторичного рынка Москвы, директор департамента вторичного рынка компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома не ждет изменения средних цен на жилье до конца лета и осенью.
Коммерсантъвчера в 03:22
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