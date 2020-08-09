Автозак въехал в толпу протестующих в Минске
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В сети появилось видео с места протестов в Минске. На нем видно, как автозак въезжает в толпу митингующих. По информации портала Tut.by, в результате инцидента пострадал по меньшей мере один человек.В источнике
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