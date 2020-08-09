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Известия
Известия

Автозак въехал в толпу протестующих в Минске

В сети появилось видео с места протестов в Минске. На нем видно, как автозак въезжает в толпу митингующих. По информации портала Tut.by, в результате инцидента пострадал по меньшей мере один человек.В источнике
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Известия

Автозак въехал в толпу протестующих в Минске

Известия17:59
Комсомольская правда

Видео наезда автозака на протестующих в Минске появилось в сети

Комсомольская правда18:09
Lenta.ru

Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске засняли на видео

Lenta.ru18:40
Московский Комсомолец

Автозак протаранил толпу протестующих Минске

Московский Комсомолецвчера в 16:22
URA.Ru

Автозак протаранил протестующих в Белоруссии. Толпа кричит «Убийцы!»

URA.Ruвчера в 16:19
Фонтанка.Ру

В толпу протестующих в Минске въехал автозак. Есть пострадавшие

Фонтанка.Рувчера в 16:12
Дождь

Автозак въехал в толпу протестующих. Против людей применяют водометы

Дождь17:51

Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

Осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире, заявил в интервью Антону Красовскому доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов, пишет RT.
РИА Новости18:12
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Штаб Тихановской обратился к силовикам

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской призвал правоохранительные органы защищать мирно протестующих и не нарушать белорусское законодательство, заявила представитель команды политика Ольга Ковалькова.
РИА Новости18:38

Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота «Спартака»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота "Спартака" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи", передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru17:20

Десять филиалов парка «Патриот» откроются в городах ЦВО

Военные парки планируют открыть в десяти городах Центрального военного округа, рассказал временно исполняющий обязанности заместителя командующего войсками Центрального военного округа Андрей Соболев.
Народные новостивчера в 08:01

Иммунолог рассказал о невосприимчивых к коронавирусу людях

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера считает, что изучение таких людей даст ответ на вопрос об универсальном средстве борьбы с коронавирусной инфекцией, не столь затратном в сравнении с вакциной и к тому же быстрее получаемом.
Известия17:01

О росте интереса налоговой к счетам клиентов сообщают российские банки

Во время длительного периода ограничительных мер, которые были связаны с пандемией коронавируса, налоговые проверки счетов российских граждан в банках не проводились, однако сейчас налоговые органы активно направляют запросы в финансовые организации.
Live247 августа в 07:12
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Осенью для российских автомобилистов вступят в силу нововведения

Осенью российских водителей ждет пересмотр тарифов ОСАГО, увеличенные скоростные лимиты, новая разметка, возвращение техосмотра и другие важные нововведения, сообщает издание Autonews.ru.
Автоновости дня8 августа в 02:30
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