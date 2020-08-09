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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу в Минске

Как минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу на проспекте Машерова в Минске, где в настоящее время проходят массовые акции протеста после оглашения результатов голосования на президентских выборах.В источнике
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Комсомольская правда

Минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу в Минске

Комсомольская правда17:25
РЕН ТВ

В минской милиции не знают о пострадавших в несанкционированных акциях

РЕН ТВвчера в 16:55
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Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота «Спартака»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота "Спартака" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи", передает "Спорт-Экспресс".
Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота «Спартака»
Газета.Ru17:20

В ЦИК Белоруссии призвали кандидатов в президенты поздравить Лукашенко

Минск, 9 августа 2020, 21:23 — REGNUM Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина призвала участников президентской гонки поздравить действующего главу государства Александра Лукашенко с победой на выборах.
REGNUMвчера в 14:23
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Задержанных в Белоруссии журналистов «Дождя» отпустили

Журналистов российского телеканала «Дождь» — корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского и оператора Николая Антипова — отпустили из РУВД Минска, сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко в своем Telegram-канале.
Lenta.ruвчера в 16:38
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Трамп подписал указ о запрете TikTok в США

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым предусмотрено установление запрета на проведение сделок с китайским интернет-гигантом Tencent и его дочерними компаниями, касающихся социальной сети WeChat, которой он владеет.
Страна Советов on-line8 августа в 12:10
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