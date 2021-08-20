Суд в Ленобласти арестовал обвиняемых в ритуальном убийстве с целью жертвоприношения

Следствие считает, что Трегубенко и Большакова в 2016 году с целью религиозного убийства договорились с Татьяной и Александром Перевозчиковыми-Хмурыми и нашли мужчину, который стал их жертвой.