"Основная цель заседания - сформировать позицию по предварительным бюджетным проектировкам для дальнейшего обсуждения в правительстве РФ", - заявил глава Минфина Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.
-> В проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы учтено финансирование всех принятых социальных обязательств, мероприятий по социально-экономическому развитию, зафиксированных в национальных проектах.
Специалисты Оксфордского университета провели исследование, которое продемонстрировало, что аденовирусные вакцины, такие как "Спутник V" или AstraZeneca, дольше сохраняют эффективность против коронавирусного штамма "дельта" по сравнению с мРНК-вакциной BNT162b2 (Pfizer-BioNTech).
Дэниел Крейг возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых голливудских актеров, работающих со стриминговыми сервисами, составленный Variety.Издание отмечает, что еще 10 лет назад рейтинг актеров зависел главным образом от размера гонораров, получаемых ими за съемки в фильмах и последующий прокат.
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