В Steam началась распродажа игр по «Властелину колец» со скидками до 85%

Распродажа игр по мотивам «Властелина колец» в Steam: Middle-earth: Shadow of War — ₽165 вместо ₽825; Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition — ₽207 вместо ₽1 035; Middle-earth: Shadow of War Expansion Pass — ₽123 вместо ₽825; Middle-earth: Shadow of Mordor GOTY Edition — ₽224 вместо ₽899; LEGO The Lord of the Rings — ₽104 вместо ₽419; LEGO The Hobbit — ₽104 вместо ₽419.