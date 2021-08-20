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Министерства и ведомства запросили дополнительно 3 трлн рублей ежегодно до 2024 года

"Основная цель заседания - сформировать позицию по предварительным бюджетным проектировкам для дальнейшего обсуждения в правительстве РФ", - заявил глава Минфина Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.
ТАСС
Министр напомнил о необходимости учета всех финансовых потребностей в пределах бюджетных правил, возврат к которым предусмотрен в 2022 году.
Финмаркет
-> В проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы учтено финансирование всех принятых социальных обязательств, мероприятий по социально-экономическому развитию, зафиксированных в национальных проектах.
Finam.Ru
Акцент при формировании проекта бюджета сделан на финансировании стратегических инициатив Правительства РФ, программных документах.
Finam.Ru

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Российские министерства и ведомства подали заявки на дополнительные деньги из бюджета
Lenta.ru10:22
Ведомства просят из бюджета дополнительно более 3 триллионов рублей в год в 2022-24 гг - Минфин
ПРАЙМ08:51
Ведомства РФ запросили дополнительно 3 трлн рублей ежегодно до 2024 года
Комсомольская правда09:36
Министерства запросили дополнительно 3 триллиона рублей
Smotrim.ru09:33
Минфин: министерства запросили увеличение бюджета на 3 триллиона в год
REGNUM09:57
Министерства и ведомства запросили выделить из бюджета дополнительно 3 трлн рублей ежегодно
Finam.Ru08:41
Министерства и ведомства запросили дополнительно 3 трлн рублей ежегодно до 2024 года
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