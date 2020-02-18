Общество
Ведомости«Коммерсантъ» узнал о претензиях к проекту создания «Росшельфа»
Минприроды и Минэнерго раскритиковали законопроект Минвостокразвития о создании госкорпорации «Росшельф». Они не увидели в проекте смысла создания новой структуры, а ее полномочия сочли противоречащими принципам работы органов исполнительной власти.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:04, Ашберн
Политика
Пушков оценил слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией
Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал главу МИД Украины Вадима Пристайко за слова об отношениях между Москвой и Минском.
Происшествия
Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» задержали по делу о взятке
Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Общество
Якубович спас Диброва во время приступа
Как сообщает сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на очевидцев произошедшего, Дибров находился в кафе кинотеатра и общался с Якубовичем, но во время разговора ему вдруг стало плохо.
Общество
В РПЦ вступились за Смирнова, назвавшего гражданских жен проститутками
Как ранее сообщало ИА REGNUM, протоиерей Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» заявил, что гражданский брак порочен, а гражданские жены — «бесплатные проститутки».
Армия и оружие
В ЛНР обвинили ВСУ в одном обстреле за сутки
Военнослужащие вооруженных сил Украины за минувшие сутки один раз нарушили режим тишины, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Здоровье
Кабинет компьютерной томографии открыли в Олекминске
С открытием кабинета компьютерного томографа в районной больнице у олекминчан появилась возможность обследования, не выезжая за пределы района.
Политика
ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»
ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Общество
В России растет число нерегулярно употребляющих наркотики, пишут СМИ
В России растет число людей, которые нерегулярно употребляют наркотики.
Общество
Проблемы из-за коронавируса возникли на АЭС «Фукусима-1» в Японии
Культура
«Домашний арест» Семена Слепакова впервые выйдет на телевидении
Телеканал ТНТ покажет пилотный эпизод сериала «Домашний арест» 17 февраля. Ранее сериал был доступен только в онлайн-сервисах.
Общество
Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии
Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
Политика
Сергей Лавров назвал главное условие для нового саммита по Донбассу
На Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД России Сергей Лавров назвал главное условие проведения встречи в нормандском формате.
Политика
«Левада-центр»: почти 80% россиян хотят видеть Запад партнером и другом России
Около 80% россиян считают, что России нужно быть партнером и другом западным странам.
Культура
Композитору Геннадию Гладкову исполнилось 85 лет
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Экономика
Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству
Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Хоккей
Кучеров в овертайме принес «Тампе» победу над «Колорадо» в матче НХЛ
"Тампа" победила "Колорадо" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Происшествия
Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца
Мать двоих детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя отдела опеки и попечительства минобрнауки Хабаровского края.
Происшествия
В тюремной больнице умер «краснодарский каннибал»
Фигурант дела "краснодарских каннибалов" Дмитрий Бакшеев, который убил женщину и надругался над ее телом, скончался в тюремной больнице, передает ТАСС.
Общество
Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»
Здоровье
Календарь прививок могут расширить по предложению Минздрава
Календарь прививок могут расширить по предложению Минздрава Замминистра здравоохранения РФ назвал дополнительные прививки, которые будут введены в национальный календарь.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Общество
Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке
Роскачество исследовало тушеную говядину и сделало печальный вывод: содержимое проверенных банок не соответствует ГОСТу.
Общество
Два члена команды Миллера покинули «Газпром»
Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Здоровье
В Прикамье врач отказал в приеме ВИЧ-инфицированному пациенту
В поликлинике поселка Ныроб Пермского края отказали в приеме пациенту с ВИЧ и разгласили информацию о его диагнозе.
Политика
СМИ: В районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»
Отмечается, что рейс MH17 пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы «Бук-М1».
Политика
Кремль ответил на идею Зеленского о патрулировании в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского, высказанное на Мюнхенской конференции по безопасности, перед осенними выборами организовать совместное патрулирование российской границы в Донбассе, с участием представителей Киева, ДНР, ЛНР и ОБСЕ.
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1949 года
Происшествия
В Казахстане задержали готовивших теракты экстремистов
В Алма-Ате задержали двух экстремистов, готовивших теракты, сообщил портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу Комитета нацбезопасности Казахстана.