Минприроды и Минэнерго раскритиковали законопроект Минвостокразвития о создании госкорпорации «Росшельф». Они не увидели в проекте смысла создания новой структуры, а ее полномочия сочли противоречащими принципам работы органов исполнительной власти.

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к проекту создания «Росшельфа»

Общество Якубович спас Диброва во время приступа Как сообщает сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на очевидцев произошедшего, Дибров находился в кафе кинотеатра и общался с Якубовичем, но во время разговора ему вдруг стало плохо.

Здоровье Кабинет компьютерной томографии открыли в Олекминске С открытием кабинета компьютерного томографа в районной больнице у олекминчан появилась возможность обследования, не выезжая за пределы района.

Общество Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.

Экономика Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Происшествия Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца Мать двоих детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя отдела опеки и попечительства минобрнауки Хабаровского края.

Происшествия В тюремной больнице умер «краснодарский каннибал» Фигурант дела "краснодарских каннибалов" Дмитрий Бакшеев, который убил женщину и надругался над ее телом, скончался в тюремной больнице, передает ТАСС.

Здоровье Календарь прививок могут расширить по предложению Минздрава Календарь прививок могут расширить по предложению Минздрава Замминистра здравоохранения РФ назвал дополнительные прививки, которые будут введены в национальный календарь.

Общество Россиян предупредили о морозах в марте Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.

Общество Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке Роскачество исследовало тушеную говядину и сделало печальный вывод: содержимое проверенных банок не соответствует ГОСТу.

Здоровье В Прикамье врач отказал в приеме ВИЧ-инфицированному пациенту В поликлинике поселка Ныроб Пермского края отказали в приеме пациенту с ВИЧ и разгласили информацию о его диагнозе.

Политика Кремль ответил на идею Зеленского о патрулировании в Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского, высказанное на Мюнхенской конференции по безопасности, перед осенними выборами организовать совместное патрулирование российской границы в Донбассе, с участием представителей Киева, ДНР, ЛНР и ОБСЕ.