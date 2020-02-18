Общество

ВедомостиВедомости«Коммерсантъ» узнал о претензиях к проекту создания «Росшельфа»

Минприроды и Минэнерго раскритиковали законопроект Минвостокразвития о создании госкорпорации «Росшельф». Они не увидели в проекте смысла создания новой структуры, а ее полномочия сочли противоречащими принципам работы органов исполнительной власти.
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«Росшельф» топят всем миром

Коммерсантъвчера в 16:58

СМИ узнали о близости к провалу идеи по созданию госкорпорации «Росшельф»

РБКвчера в 21:31

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к проекту создания «Росшельфа»

Ведомостивчера в 21:29

Министерства раскритиковали идею создания новой госкорпорации

URA.Ruвчера в 20:38

«Росшельф» останется на бумаге?

Konkurent.ruвчера в 20:16
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Политика

Пушков оценил слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал главу МИД Украины Вадима Пристайко за слова об отношениях между Москвой и Минском.
РИА Новости вчера в 17:05
Происшествия

Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» задержали по делу о взятке

Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 00:13
Общество

Якубович спас Диброва во время приступа

Как сообщает сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на очевидцев произошедшего, Дибров находился в кафе кинотеатра и общался с Якубовичем, но во время разговора ему вдруг стало плохо.
Свободная Пресса вчера в 15:19
Общество

В РПЦ вступились за Смирнова, назвавшего гражданских жен проститутками

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протоиерей Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» заявил, что гражданский брак порочен, а гражданские жены — «бесплатные проститутки».
REGNUM 16 февраля в 07:05
Армия и оружие

В ЛНР обвинили ВСУ в одном обстреле за сутки

Военнослужащие вооруженных сил Украины за минувшие сутки один раз нарушили режим тишины, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.
Московский Комсомолец 16 февраля в 00:52
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Здоровье

Кабинет компьютерной томографии открыли в Олекминске

С открытием кабинета компьютерного томографа в районной больнице у олекминчан появилась возможность обследования, не выезжая за пределы района.
ИА ЯСИА 00:00
Политика

ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»

ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 14:59
Общество

В России растет число нерегулярно употребляющих наркотики, пишут СМИ

В России растет число людей, которые нерегулярно употребляют наркотики.
Газета.Ru вчера в 21:12
Общество

Проблемы из-за коронавируса возникли на АЭС «Фукусима-1» в Японии

Экономика сегодня вчера в 23:50
Культура

«Домашний арест» Семена Слепакова впервые выйдет на телевидении

Телеканал ТНТ покажет пилотный эпизод сериала «Домашний арест» 17 февраля. Ранее сериал был доступен только в онлайн-сервисах.
Культуромания вчера в 12:46
Общество

Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии

Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
РЕН ТВ вчера в 07:25
Политика

Сергей Лавров назвал главное условие для нового саммита по Донбассу

На Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД России Сергей Лавров назвал главное условие проведения встречи в нормандском формате.
Вести.Ru вчера в 06:38
Политика

«Левада-центр»: почти 80% россиян хотят видеть Запад партнером и другом России

Около 80% россиян считают, что России нужно быть партнером и другом западным странам.
Дождь 00:49
Культура

Композитору Геннадию Гладкову исполнилось 85 лет

Вести.Ru вчера в 21:08
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
РИА Новости вчера в 15:13
Экономика

Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству

Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
RT на русском вчера в 14:52
Хоккей

Кучеров в овертайме принес «Тампе» победу над «Колорадо» в матче НХЛ

"Тампа" победила "Колорадо" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС Спорт 00:06
Происшествия

Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца

Мать двоих детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя отдела опеки и попечительства минобрнауки Хабаровского края.
Российская газета 00:59
Происшествия

В тюремной больнице умер «краснодарский каннибал»

Фигурант дела "краснодарских каннибалов" Дмитрий Бакшеев, который убил женщину и надругался над ее телом, скончался в тюремной больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:33
Общество

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

РИА Новости вчера в 21:37
Здоровье

Календарь прививок могут расширить по предложению Минздрава

Календарь прививок могут расширить по предложению Минздрава Замминистра здравоохранения РФ назвал дополнительные прививки, которые будут введены в национальный календарь.
Экспресс газета вчера в 06:13
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru вчера в 02:29
Общество

Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке

Роскачество исследовало тушеную говядину и сделало печальный вывод: содержимое проверенных банок не соответствует ГОСТу.
Российская газета 00:00
Общество

Два члена команды Миллера покинули «Газпром»

Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Lenta.ru вчера в 18:53
Здоровье

В Прикамье врач отказал в приеме ВИЧ-инфицированному пациенту

В поликлинике поселка Ныроб Пермского края отказали в приеме пациенту с ВИЧ и разгласили информацию о его диагнозе.
Российская газета 00:31
Политика

СМИ: В районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»

Отмечается, что рейс MH17 пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы «Бук-М1».
RT на русском вчера в 18:55
Политика

Кремль ответил на идею Зеленского о патрулировании в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского, высказанное на Мюнхенской конференции по безопасности, перед осенними выборами организовать совместное патрулирование российской границы в Донбассе, с участием представителей Киева, ДНР, ЛНР и ОБСЕ.
Московский Комсомолец вчера в 04:50
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1949 года

RT на русском 00:09
Происшествия

В Казахстане задержали готовивших теракты экстремистов

В Алма-Ате задержали двух экстремистов, готовивших теракты, сообщил портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу Комитета нацбезопасности Казахстана.
РБК 00:15
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Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013.
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