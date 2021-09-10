Solenka.infoМинистерство экономики ФРГ не стало комментировать завершение строительства Nord Stream-2По информации российских СМИ, министерство энергетики Мекленбурга-Передней Померании не дало комментариев по поводу возможного запуска «Северного потока — 2» в начале следующего месяца.Solenka.infoВ свою очередь в горнодобывающем управлении Штральзунда соообщили, что пока не получили необходимых документов по обеим ниткам «Северного потока – 2» для выдачи разрешения на прием газа.Взгляд.руГазопровод "Северный поток — 2" был полностью построен в пятницу утром, сообщил "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.РИА Новости"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.РИА НовостиЧитать далееСвернутьКапитал страныКапитал страныПолитРоссияС чего всё началосьВ Германии отказались комментировать возможность запуска «Северного потока — 2» в октябреВ Минэнерго Мекленбурга-Передней Померании отказались комментировать возможность запуска "Северного потока — 2" в октябре, заявил РИА Новости представитель германского ведомства.РИА Новостивчера в 05:22Подробнее о событииГермания отказалась отвечать на вопрос о запуске «Северного потока-2»Капитал странывчера в 07:37Министерство экономики ФРГ не стало комментировать завершение строительства Nord Stream-2Solenka.infoвчера в 07:23В Германии отказались комментировать возможность запуска «Северного потока – 2» в октябреВзгляд.рувчера в 05:49В Германии отказались комментировать запуск «Северного потока — 2»News.ruвчера в 07:03Немецкий чиновник перенаправил вопрос о запуске «СП-2» в Nord Stream 2 AGПолитРоссиявчера в 06:29Показать ещёОценить12Поделиться