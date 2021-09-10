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Министерство экономики ФРГ не стало комментировать завершение строительства Nord Stream-2

По информации российских СМИ, министерство энергетики Мекленбурга-Передней Померании не дало комментариев по поводу возможного запуска «Северного потока — 2» в начале следующего месяца.
Solenka.info
В свою очередь в горнодобывающем управлении Штральзунда соообщили, что пока не получили необходимых документов по обеим ниткам «Северного потока – 2» для выдачи разрешения на прием газа.
Взгляд.ру
Газопровод "Северный поток — 2" был полностью построен в пятницу утром, сообщил "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.
РИА Новости
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости

С чего всё началось

В Германии отказались комментировать возможность запуска «Северного потока — 2» в октябре
В Минэнерго Мекленбурга-Передней Померании отказались комментировать возможность запуска "Северного потока — 2" в октябре, заявил РИА Новости представитель германского ведомства.
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Германия отказалась отвечать на вопрос о запуске «Северного потока-2»
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