Минэнерго Алжира подчеркнуло, что поставка любого количества газа, экспортируемого Испании, но направленное не стороне, указанной в контракте, будет считаться нарушением обязательств и может привести к разрыву контракта с испанскими клиентами.
Агентство утверждает, что оплата по некоторым апрельским и майским поставкам газа была отклонена «несмотря на то, что компания пыталась оплатить топливо с использованием рублёвого счёта», передаёт РИА Новости.
В материале журнала SciPost Physics Lecture Notes пишется, что физик Шошани Барак, работающий в Институте теоретической физики в Ватерлоо, признал тот факт, что путешествия во времени возможны при условии, что путешественник будет перемешаться в параллельные временные линии.