Будьте в Плюсе

Министерство энергетики Алжира пригрозило разорвать контракт на поставки газа с Испанией

Министерство энергетики Алжира заявил о готовности разорвать контракт с Испанией на поставки газа, если та запустит реверс топлива.
Lenta.ru
Согласно заявлению испанской стороны, процедуру планируется запустить в среду или четверг.
Коммерсантъ
Минэнерго Алжира подчеркнуло, что поставка любого количества газа, экспортируемого Испании, но направленное не стороне, указанной в контракте, будет считаться нарушением обязательств и может привести к разрыву контракта с испанскими клиентами.
Российская газета
В 2021 году Алжир отказался продлевать контракт, оговаривающий поставки газа в Испанию через магистральный газопровод Магриб — Европа, проходящий по территории Марокко.
ИА Красная Весна

Подробнее о событии

Алжир недоволен желанием Испании начать реверс газа по газопроводу Магриб - Европа
ТАССвчера в 15:41
Минэнерго Алжира пригрозило разорвать контракт на поставки газа Испании
РИА Новостивчера в 14:44
Самое цитируемое
Министерство энергетики Алжира пригрозило разорвать контракт на поставки газа с Испанией
Lenta.ru18:10
Алжир пригрозил разорвать контракт на поставки газа Испании
Газета.Ru18:02
Алжир заявил о готовности разорвать контракт с Испанией на поставки газа в случае нарушения обязательств
Комсомольская правда18:44
Алжир угрожает разорвать контракт на поставки газа в Испанию
ИА Красная Веснавчера в 15:40
Алжир пригрозил разорвать соглашение на поставки газа Испании
Общественная служба новостейвчера в 15:10

Интересное

Экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина приговорили к 15 годам колонии

Бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина приговорили к 15 годам колонии строгого режима по второму коррупционному делу.
Lenta.ru00:48

Bloomberg: Газпромбанк отклонил оплату поставок газа от Gazprom Germania

Агентство утверждает, что оплата по некоторым апрельским и майским поставкам газа была отклонена «несмотря на то, что компания пыталась оплатить топливо с использованием рублёвого счёта», передаёт РИА Новости.
RT на русском17:00

«Известия»: МРОТ и прожиточный минимум в России проиндексируют на 9%

В России запланировали повысить минимальный размера оплаты труда (МРОТ), а также прожиточный минимум (ПМ).
Lenta.ru00:51

ВСУ нанесли удары по центру Херсона тремя ракетами «Точка-У», две из них были сбиты

Позднее источник в силовых структурах в разговоре с агентством уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили три ракеты «Точка-У», две из которых были сбиты.
Lenta.ru18:38

Байден намерен в четверг сделать новое заявление по Украине

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден в четверг планирует выступить с новым заявлением, касающимся ситуации на Украине.
Интерфакс21:23

Палата представителей США разрешила направлять на поддержку Украины арестованные активы

Палата представителей США приняла закон, разрешающий направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины.
Lenta.ru18:03

Посольство сообщило об изучении в США данных о биолабораториях на Украине

Американские эксперты приступили к более тщательному изучению информации о работе биолабораторий на Украине, представленной российскими военными.
РБК00:26

В Сети показали салон нового флагманского седана Hyundai Grandeur 7-го поколения

Ожидается, что в дизайне новинки особое место займут ретро-штрихи. Такие детали станут данью уважения седану первого поколения.
CarsWeek.ruвчера в 05:38

Физик из Канады Шошани признал возможными путешествия во времени

В материале журнала SciPost Physics Lecture Notes пишется, что физик Шошани Барак, работающий в Институте теоретической физики в Ватерлоо, признал тот факт, что путешествия во времени возможны при условии, что путешественник будет перемешаться в параллельные временные линии.
NVLвчера в 03:21

Asia Times: Индия удивила США отказом поддерживать санкции против России

Решение индийских властей отказаться от введения антироссийских санкций в связи с проведением специальной военной операции на Украине удивило США.
Lenta.ru21:46