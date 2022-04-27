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Министерство энергетики Алжира пригрозило разорвать контракт на поставки газа с Испанией

Министерство энергетики Алжира заявил о готовности разорвать контракт с Испанией на поставки газа, если та запустит реверс топлива.
Lenta.ru
Согласно заявлению алжирского ведомства, министр Мухаммад Аркаб получил сообщение от испанской коллеги Тересы Риберы о "решении Испании начать реверс газа через газопровод Магриб-Европа (MEG)".
ПРАЙМ
В Минэнерго Алжира подчеркнули, что газ, экспортируемый Испании, не должен реэкспортироваться.
РЕН ТВ
Все поставки газа из Алжира в Испанию с ноября идут по газопроводу Medgaz через Средиземное море.
ПРАЙМ

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Алжир заявил о готовности разорвать контракт с Испанией на поставки газа в случае нарушения обязательств
Комсомольская правда18:44
Минэнерго Алжира пригрозило разорвать контракт на поставки газа Испании
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Министерство энергетики Алжира пригрозило разорвать контракт на поставки газа с Испанией
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