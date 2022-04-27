Lenta.ruМинистерство энергетики Алжира пригрозило разорвать контракт на поставки газа с ИспаниейМинистерство энергетики Алжира заявил о готовности разорвать контракт с Испанией на поставки газа, если та запустит реверс топлива.Lenta.ruСогласно заявлению алжирского ведомства, министр Мухаммад Аркаб получил сообщение от испанской коллеги Тересы Риберы о "решении Испании начать реверс газа через газопровод Магриб-Европа (MEG)".ПРАЙМВ Минэнерго Алжира подчеркнули, что газ, экспортируемый Испании, не должен реэкспортироваться.РЕН ТВВсе поставки газа из Алжира в Испанию с ноября идут по газопроводу Medgaz через Средиземное море.ПРАЙМЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаГазета.RuПодробнее о событииАлжир заявил о готовности разорвать контракт с Испанией на поставки газа в случае нарушения обязательствКомсомольская правда18:44Минэнерго Алжира пригрозило разорвать контракт на поставки газа ИспанииРИА Новостивчера в 14:44Самое цитируемоеМинистерство энергетики Алжира пригрозило разорвать контракт на поставки газа с ИспаниейLenta.ru18:10Алжир недоволен желанием Испании начать реверс газа по газопроводу Магриб - ЕвропаТАССвчера в 15:41Алжир угрожает разорвать контракт на поставки газа в ИспаниюИА Красная Веснавчера в 15:40Алжир пригрозил разорвать соглашение на поставки газа ИспанииОбщественная служба новостейвчера в 15:10Алжир пригрозил разорвать контракт на поставки газа ИспанииГазета.Ru18:02Показать ещёОценить605Поделиться