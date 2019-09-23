С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления: она приведет к масштабному сокращению "армии" госслужащих и повышению зарплат оставшимся, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

с чего всё началось

Экономия не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь.

C 2020 года в Российской Федерации начнется реализация реформы в сфере государственного управления, которая приведет к сокращению "армии" госслужащих, а также к повышению зарплат оставшимся. Об этом СМИ рассказала первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.

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