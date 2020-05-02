Армия и оружие

Вести.RuВести.RuМинистерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции

Министерство обороны РФ публикует ранее засекреченные архивы о Берлинской операции — последней решающей битве Великой Отечественной войны. Это документы о боях и штурме Рейхстага, а также о помощи, которую советские войска оказывали мирному населению и пленным.
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Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина советскими войсками

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Минобороны РФ обнародовало архивы о взятии Берлина в 1945-м

Московский Комсомолецвчера в 17:45

Как овладели столицей Третьего рейха. О чем говорят рассекреченные архивы Минобороны РФ

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Рассекречены документы о боях за Берлин и Рейхстаг

Lenta.ruвчера в 17:39

Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина в 1945 году

Российская газетавчера в 17:00

Минобороны рассказало, как немцы пытались сжечь роту красноармейцев

РИА Новостивчера в 17:30
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Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
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Газета.Ru вчера в 14:38
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Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
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Медицинские маски людей, которые лечатся от коронавируса дома, выбрасывают в мусорное ведро.
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Вчера, 1 мая, на территории бывшего кирпичного завода в Белогорске обнаружили тело подростка.
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Россия в 2021—2023 годах планирует запускать к Международной космической станции (МКС) по три корабля «Союз» в год, что на один больше, чем в 2020 году.
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«Комиссия спортсменов МОК приветствует новости о существенном продвижении, которое было осуществлено отделом расследований WADA, и благодарит всех, кто был вовлечен в этот процесс», — говорится в сообщении.
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В Петербурге появились восемь мобильных холодильных установок для тел умерших.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
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Умер звезда сериала «Клиника» Сэм Ллойд

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Были люди, которые занимались русской политикой до майдана - депутаты Верховной Рады, как Игорь Марков, люди в горсовете, как, например, я. Это была легальная политическая сила, но накануне майдана произошел очень сильный конфликт с «Партией регионов» Януковича, которая повернула на рельсы евроинтеграции.
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Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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