Армия и оружие

Вести.RuВести.RuМинистерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции

Министерство обороны РФ публикует ранее засекреченные архивы о Берлинской операции — последней решающей битве Великой Отечественной войны. Это документы о боях и штурме Рейхстага, а также о помощи, которую советские войска оказывали мирному населению и пленным.
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Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина советскими войсками

РБКвчера в 19:27

Минобороны РФ обнародовало архивы о взятии Берлина в 1945-м

Московский Комсомолецвчера в 17:45

Минобороны рассказало, как немцы пытались сжечь роту красноармейцев

РИА Новостивчера в 17:30

Минобороны России рассекретило документы о взятии Берлина в 1945 году

Известиявчера в 17:01

Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина в 1945 году

Российская газетавчера в 17:00

Как овладели столицей Третьего рейха. О чем говорят рассекреченные архивы Минобороны РФ

ТАССвчера в 18:00

Рассекречены документы о боях за Берлин и Рейхстаг

Lenta.ruвчера в 17:39
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Общество

В Испании задержан экс-депутат Госдумы России

Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:47
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Политика

В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий

Российская газета вчера в 08:01
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Шоу-бизнес

«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга

Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
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Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 30 апреля в 05:35
4,7K
Общество

Собянин оценил в 2% долю заболевших коронавирусом москвичей

Около 2% населения Москвы больны новой коронавирусной инфекцией, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Интерфакс 02:13
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Транспорт

Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки

Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
РБК вчера в 16:09
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Здоровье

Минздрав РФ сообщил о росте числа детей с коронавирусом

Число детей, заболевших коронавирусом нового типа, увеличилось в России за последние дни. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
ФАН вчера в 08:35
918
Общество

Маск объявил о распродаже имущества

Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
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Общество

Опубликованы первые фото Ким Чен Ына после отсутствия

Опубликованы фото лидера КНДР Ким Чен Ына с его первого за 20 дней мероприятия. Кадры появились в официальных северокорейских СМИ.
РЕН ТВ вчера в 20:24
Политика

Путин подписал указ о назначении Белоусова и.о. премьер-министра РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова и.о. премьер-министра.
Аргументы и Факты 30 апреля в 13:02
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
4,5K
Общество

На тульских вокзалах проверяют электронные пропуска у пассажиров

На тульских вокзалах проверяют электронные пропуска у пассажиров Особый порядок передвижения начал действовать с 30 апреля.
MySLO.ru вчера в 11:32
65
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
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Гаджеты

Тим Кук: Бюджетный iPhone SE обгоняет самый быстрый Android-смартфон

Новый бюджетный смартфон iPhone SE от компании Apple работает быстрее самого быстрого Android-смартфона.
Деловое.ТВ вчера в 14:49
115
Общество

Стало известно, как почта России будет работать в майские праздники

Отмечено, что 2,3,6,7 и 10 мая отделения почты России будут работать по установленному графику, а доставка пенсий будет осуществляться в штатном режиме, сообщает пресс-служба УФПС Республики Марий Эл АО «Почта России».
Газета Йошкар-Ола вчера в 04:43
2
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
1K
Здоровье

В Красноярске умерла и.о. главврача госпиталя, выпавшая из окна

РИА Новости 02:06
2,3K
Происшествия

При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик

Сварщик погиб при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Находке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
21
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева госпитализирована с высокой температурой

Актриса Татьяна Васильева пожаловалась на повышенную температуру и кашель. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:13
63
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
8,8K
Общество

У телеведущей Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

Роскошный особняк за 6,5 миллионов американских долларов обнаружен во владении российской телеведущей и врача-терапевта Елены Малышевой в Нью-Джерси, США.
Shraibikus News вчера в 04:39
2,1K
Армия и оружие

Министр Боснии и Герцеговины отказал российским специалистам во въезде

Сараево, 2 мая 2020, 07:17 — REGNUM Колонна российских военных специалистов, направляющаяся из Сербии в Боснию и Герцеговины для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, не была пропущена в страну решением министра безопасности Фахрудина Радончича, сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM 01:02
100
Общество

В Кузбассе от коронавируса за сутки выздоровели семь человек

Два новых случая коронавирусной инфекции были подтверждены в Кузбассе за сутки, сообщила 30 апреля пресс-служба правительства Кемеровской области.
ИА Красная Весна 30 апреля в 01:10
16
Политика

Трамп отказался комментировать состояние Ким Чен Ына

Globallookpress Президент США Дональд Трамп отказался комментировать состояние здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
РЕН ТВ вчера в 17:57
5
Политика

Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ вчера в 14:45
1,9K
Политика

В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина

В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости 30 апреля в 16:33
1,1K
Политика

Саакашвили прочат должность в украинском Национальном совете реформ

«Саакашвили может войти в Национальный совет реформ»,— сказали источники издания.
Коммерсантъ 30 апреля в 10:28
20
Общество

Студент сказал о необычном симптоме коронавируса

Недавно российский студент заболел коронавирусной инфекцией. Через два дня у него появился новый симптом COVID-19.
ToDay News Ufa 00:54
7
Общество

Defense One: в США отслеживают активность предприятий российского ВПК

Геопространственная аналитическая компания Orbital Insights, которая базируется в США, утверждает, что отслеживает активность на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса, пишет американское издание Defense One.
РИА Новости вчера в 22:13
196
Общество

Воробьев ввел «масочный режим» в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел на территории Подмосковья "масочный режим".
Газета.Ru вчера в 11:26
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