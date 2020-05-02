Армия и оружие
Вести.RuМинистерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции
Министерство обороны РФ публикует ранее засекреченные архивы о Берлинской операции — последней решающей битве Великой Отечественной войны. Это документы о боях и штурме Рейхстага, а также о помощи, которую советские войска оказывали мирному населению и пленным.
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Общество
Названы самые инфицированные коронавирусом города Подмосковья
По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области, по числу заражений на первом месте стоит Одинцовский район, где зарегистрированы 764 больных.
Российская газета 17:13
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС вчера в 13:18
Гаджеты
К дебюту в июле готовится смартфон OnePlus Z с чипом MediaTek
Актуальные Новости 29 апреля в 02:33
Футбол
Тимощук вспомнил знаменитую победу над «Баварией» 12 лет назад
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в годовщину ответного полуфинального матча Кубка УЕФА «Зенит»-«Бавария» вспомнил знаменитую победу петербуржцев.
Нева Спорт 11:07
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Транспорт
Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки
Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
РБК 16:09
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы
Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 15:50
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс 17:48
Кино
Опубликован тизер сериала «Страна Лавкрафта»
В сети появился трейлер нового сериала под названием «Страна Лавкрафта». Сюжет картины основан на одноимённом романе Мэтта Раффа.
Inc-news.ru 15:19
Происшествия
В Венесуэле заключенные устроили бунт, погибли 17 человек
В столкновениях погибли 17 заключенных, еще 9 были ранены. В настоящее время порядок в тюрьме восстановлен.
Вести.Ru 20:52
Политика
Песков прокомментировал сообщения о возможной отставке Мишустина
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал «ерундой» распространившиеся в СМИ сведения о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин после лечения от коронавируса нового типа может якобы не вернуться в кресло премьера.
Журналистская правда 04:28
Общество
ФАС выявила компанию, повысившую цены на маски на 957%
Оптовый поставщик масок ООО «Витта компани» во время эпидемии коронавируса повысила цены на медицинские маски на 957%.
НТВ 10:07
Происшествия
Ведущая Первого канала прокомментировала иск к Кокорину и Мамаеву
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова прокомментировала иск, который подала к Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
РИА Новости вчера в 06:42
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила ужесточение режима самоизоляции
Режим самоизоляции могут ужесточить, если граждане России будут его нарушать во время майских праздников, заявила глава ведомства Анна Попова.
Политическая Экспертиза 10:19
Наука
На сибирской пихте нашли новые патогенные грибы
На сибирской пихте ученым удалось найти новые патогенные грибы.
Дни24 вчера в 05:30
Общество
Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости 20:29
Здоровье
В Великобритании выяснили, кто чаще умирает от коронавируса
Самая высокая летальность, как выяснили британские исследователи, фиксируется среди чернокожих выходцев из Карибского региона.
Planet Today 03:09
Происшествия
Российского пенсионера с коронавирусом вернули домой и оставили в подъезде
Российского пенсионера Евгения Печурина, у которого был подтвержден коронавирус, вернули из московской больницы и оставили в подъезде дома, где он позже упал в обморок, не дойдя до своей квартиры.
Lenta.ru 15:01
Кино
Авторы «Мстителей» создадут ремейк мультфильма «Геркулес»
Газета.Ru 08:25
Общество
Легойда считает, что Сталину не место в храме Вооруженных сил
Изображений Иосифа Сталина не должно быть в строящемся главном храме Вооруженных сил России, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Вести.Ru 10:19
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Известия 15:22
Шоу-бизнес
Виктория Боня объяснила скандальные слова Регины Тодоренко
Экс-участница телепроекта «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня заявила, что поддерживает Регину Тодоренко и некоторые ее размышления о домашнем насилии.
Live24 09:29
Здоровье
Врачи Башкирии обратились к сотрудникам РКБ им. Куватова
Врачи беспокоятся о сложившейся ситуации вокруг медучреждения. Свои подписи поставили уже около ста врачей и медицинских сестер.
Янаульские зори вчера в 10:20
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец 11:59
Политика
Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом
30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 14:45
Футбол
Смертин про гол Шевченко Филимонову: «Я винил себя прежде всего. Карпин мне напихал после фола»
Экс-полузащитник сборной России Алексей Смертин вспомнил о голе Андрея Шевченко в ворота Александра Филимонова в матче против сборной Украины (1:1) в отборе Евро-2000.
Sports.ru 17:42
Политика
Белый дом запретил главному инфекционисту США дать показания конгрессу
Белый дом заблокировал дачу показаний главного инфекциониста США Энтони Фаучи коллегии палаты представителей, расследующей ответные меры властей на вспышку коронавируса в стране.
Известия 20:56
Общество
Глава Минздрава заявил о важнейшем рубеже борьбы с коронавирусом
Россия подходит к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 06:44