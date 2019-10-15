Футбол
RT на русскомМинспорт Болгарии объявил о разрыве отношений с Болгарским футбольным союзом
Министр спорта Болгарии Красен Кралев заявил, что правительство страны приостановило отношения с Болгарским футбольным союзом и требует отставки президента организации Борислава Михайлова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 04:49, Ашберн
Политика
Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом
Президент РФ Владимир Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту Абу-Даби.
РИА Новости 04:34
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
Российская газета 03:52
Происшествия
На Урале задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей девушки
В Челябинской области задержаны подозреваемые в убийстве 27-летней Ксении К. Об этом пишут местные СМИ.
REGNUM 04:29
Кино
Крис Хемсворт поделился мечтой о роли в «Звездных войнах»
Звезда «Мстителей» и «Тора» Крис Хемсворт признался, что хотел бы сыграть в одном из фильмов «Звездных войн».
iReactor 02:33
Политика
Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 01:09
Общество
Точную высоту Эвереста измерят Непал и Китай
Договоренность между странами о совместном измерении самого высокого в мире пика прошла в рамках визита в Непал председателя КНР Си Цзиньпина.
РЕН ТВ 01:21
Политика
Партия Качиньского набирает более 45% на выборах в сейм Польши
Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 82,79% протоколов.
RT на русском вчера в 03:58
Общество
Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны, расположенном в подмосковных Мытищах, прошло прощание с космонавтом Алексеем Леоновым.
Коммерсантъ 04:05
Политика
Отношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского
Отношение россиян к Украине существенно улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России ухудшилось в пределах погрешности.
РБК 00:00
Футбол
Жиру: «Не собираюсь отправлять видео своего гола Лэмпарду»
Нападающий сборной Франции и «Челси» Оливье Жиру прокомментировал ничейный результат в матче квалификации чемпионата Европы 2020 года с Турцией (1:1). Форвард вышел на замену и забил гол.
Sport24.ru 03:31
Хоккей
Сын Овечкина впервые побывал на матче с участием отца
Сын российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина годовалый Сергей впервые посетил матч с участием отца в сопровождении жены хоккеиста Анастасии Шубской.
Спорт-Экспресс 01:41
Происшествия
Задержание забивших биатлониста до смерти красноярцев сняли на видео
В Красноярске задержали предполагаемых убийц 31-летнего мужчины, которые вломились к нему в квартиру и избили до полусмерти, снимая при этом видео.
Вести.Ru 01:58
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ вчера в 13:44
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Происшествия
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Приморье
В Сети появилось видео с места обрушения стены пятиэтажки в поселке Новонежино в Шкотовском районе Приморского края.
РИА Новости 01:47
Происшествия
В Новосибирске таксист силой высадил из машины женщину с ребенком
Водитель такси в Новосибирске, применив силу, высадил из машины женщину с двухлетним ребенком, возбуждено административное дело о побоях, сообщает во вторник ГУМВД по Новосибирской области.
РИА Новости 02:03
ЖКХ
Россияне заплатят за ЖКХ по-новому
В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Lenta.ru 00:26
Армия и оружие
Сирийские военные встретились с отступающими силами США
Газета.Ru вчера в 22:59
Политика
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.
Рамблер вчера в 14:21
Футбол
Рэпер Баста купил ростовский футбольный клуб СКА
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал владельцем футбольный клуб СКА Ростов-на-Дону, говорится в пресс-релизе клуба на странице «ВКонтакте».
Коммерсантъ 04:28
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров рассказал о знакомстве с третьей женой Ольгой Абрамовой
Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о знакомстве с третьей женой Ольгой Абрамовой.
Актуальные Новости вчера в 03:52
Политика
Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией
Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.
Известия 02:56
Футбол
Матч Болгария – Англия прерывался из-за расизма
Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона.
Евро-футбол.ру вчера в 15:58
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru 12 октября в 10:06
Общество
Россияне назвали самые скучные профессии
Восемь процентов респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна.
Российская газета вчера в 22:00
Футбол
Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.
Газета.Ru вчера в 18:40