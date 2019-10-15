Футбол

RT на русскомRT на русскомМинспорт Болгарии объявил о разрыве отношений с Болгарским футбольным союзом

Министр спорта Болгарии Красен Кралев заявил, что правительство страны приостановило отношения с Болгарским футбольным союзом и требует отставки президента организации Борислава Михайлова.
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Министерство спорта Болгарии разорвало отношения с футбольным союзом страны после инцидента с расизмом

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