Футбол

МК-СпортМК-СпортМинистерство спорта Болгарии разорвало отношения с футбольным союзом

Министерство по делам молодежи и спорта Болгарии потребовало отставку президента Болгарского футбольного союза Борислава Михайлова. Об этом во вторник сообщил министр спорта страны Красен Кралев.
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