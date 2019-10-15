Футбол
News.ruМинспорта Болгарии объявило о разрыве отношений с футбольным союзом
Премьер-министр Бойко Борисов распорядился приостановить отношения с Болгарским футбольным союзом, в том числе и финансовые, вплоть до отставки президента организации Борислава Михайлова, — цитирует ТАСС министра спорта Болгарии Красена Кралева.
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Общество
Журналисту Соловьеву попросили не давать итальянское гражданство
На сайте Change.org появилась петиция, призывающая власти муниципалитета итальянской провинции Комо не давать итальянское гражданство российскому телеведущему Владимиру Соловьеву, который владеет недвижимостью на Аппенинском полуострове.
МР7.ру вчера в 01:27
Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
Известия 08:01
Шоу-бизнес
Известная теннисистка Анна Курникова сменила фамилию на Иглесиас
Известная российская теннисистка Анна Курникова сменила фамилию.
Дни24 вчера в 12:22
Политика
Адвокат ожидающего экстрадиции Буркова — о возможном обмене на осуждённую в РФ израильтянку
Как сообщал RT, семья арестованного в 2015 году в Израиле по запросу США россиянина Алексея Буркова просит дипломатов инициировать его обмен на израильтянку Нааму Иссахар, приговорённую 11 октября в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков.
RT на русском вчера в 12:56
Теннис
Сафин назвал тройку самых популярных спортсменов России и отказался включать в нее Овечкина
Двукратного победителя турниров «Большого шлема» Марата Сафина попросили назвать тройку самых популярных спортсменов России прямо сейчас.
Матч ТВ 08:11
Политика
Отношение россиян к Украине резко улучшилось после избрания Зеленского
Социолог Левада-центра Карина Пипия уверена, что переломным моментом в доминировании плохого отношения россиян к соседней стране стало избрание в апреле 2019 года Владимира Зеленского на пост президента и последующий за этим обмен удерживаемыми лицами.
ИжевскИнфо.РУ 03:36
Политика
В ОП сообщили о задержании россиянки в Белоруссии
Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, что друзья россиянки Анны Богачёвой подтвердили её задержание в Белоруссии.
RT на русском 07:17
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой
Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пять дней назад уехала продавать машину и пропала, найдена мертвой.
Газета.Ru 04:30
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе отреагировал на информацию о своем внебрачном сыне
WMJ.ru вчера в 17:59
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС и всадники
"До чего могут дойти знаки уважения: Кортеж Путина по Эмиратам ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС", - подписал он видеозапись, на которой машина президента РФ едет по улицам Абу-Даби.
Газета.Ru 08:36
Общество
В России впервые оштрафовали по статье о фейковых новостях
Судебный участок мирового судьи №157 Хорошёвского района Москвы назначил первые в России административные штрафы по статье о фейковых новостях.
RT на русском 05:37
Политика
Трамп ввел санкции против Турции
Американский глава Дональд Трамп принял решение о вводе санкций против Турции.
Капитал страны 00:17
Авто
В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров
С 1 января 2020 года в России будет запрещено ездить по дорогам общего пользования на новых автомобилях, у которых еще отсутствуют регистрационные знаки.
Известия 05:49
Экономика
Счетная палата предупредила о прекращении роста пенсий
"Учитывая, что индексируются только пенсии неработающих пенсионеров, параметры пенсионного обеспечения, заложенные в прогнозе, могут не обеспечить достижение цели указа №204 по реальному росту пенсий", — подчеркивается в заключении.
Уралинформбюро 01:01
Гаджеты
Xiaomi, подвинься. Вышел смартфон Realme X2 Pro на мощнейшем чипе
Помимо мощнейшего чипа, устанавливаемого в Android-смартфоны, новый флагман Realme получил четырехмодульную камеру с разрешением 64 мегапикселя - похожую имеет "бюджетный монстр" Redmi Note 8 Pro.
Российская газета 05:41
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ вчера в 13:44
Происшествия
В Москве задержали еще одного фигуранта «московского дела»
Правоохранительные органы пришли с обыском и задержали еще одного фигуранта «московского дела», сообщило «ОВД-инфо».
Ведомости 08:20
Политика
В ЕС поддержали план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини назвала план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе «удовлетворительным».
Мойка78 вчера в 14:13
Происшествия
В Калужской области возбудили дело из-за ДТП с четырьмя погибшими
Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием грузовика и легковых автомобилей в Калужской области, в котором погибли четыре человека и один получил травмы, сообщает во вторник управление МВД по региону.
РИА Новости 08:48
Политика
Медведев высказался по поводу базы водителей с противопоказаниями
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости ставить точку в подготовке законопроекта, который предусматривает создание в стране единой базы водителей, у которых есть медицинские противопоказания к вождению.
РЕН ТВ 07:08
Футбол
УЕФА рассмотрит вариант переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула
Вице-президент УЕФА Мишель Ува сообщил, что организация рассмотрит призывы перенести место проведения финала Лиги чемпионов сезона-2019/20, который должен пройти в Стамбуле (Турция).
Чемпионат 07:35
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Армия и оружие
Армия Сирии взяла под контроль Манбидж
Газета.Ru 06:36
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Происшествия
Задержать вероятного томского маньяка помог ДНК-профиль его сына
Выйти на след подозреваемого в серии изнасилований на территории Томской области следователям помог ДНК-профиль его сына.
Российская газета 07:53
Футбол
Андрей Лунин: «Никто не знал, что Кейлор Навас уйдет из „Реала“»
Вратарь «Реала» Андрей Лунин, который выступает на правах аренды за «Вальядолид», заявил, что не ушел бы из команды, если бы знал, что клуб расстанется с Кейлором Навасом.
Спорт-Экспресс 08:13
Происшествия
Автобус с российскими туристами перевернулся в Анталье
В турецкой Анталье перевернулся автобус с российскими туристами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:32
Происшествия
Сторонников Навального вновь обыскивают по всей России
Работники правоохранительных органов проводят массовые обыски у действующих и бывших сотрудников штабов оппозиционера Алексея Навального в нескольких регионах России.
Уралинформбюро 02:51