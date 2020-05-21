Коронавирус
Российская газетаМинистерство спорта РФ поддержало возобновление сезона в РПЛ
Глава Минспорта Олег Матыцин поддержал решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) о возобновлении Российской премьер-лиги (РПЛ). Решение о возобновлении сезона приняли на заседании исполкома РФС 15 мая.
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Финансы
Силуанов исключил отмену бюджетного правила
Отмена бюджетного правила не обсуждается, благодаря ему у России есть возможность сильно не сокращать расходы и оказывать поддержку пострадавшим от распространения коронавируса, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Ведомости 11:18
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06
Политика
Путин внес воспитательную составляющую в закон об образовании
Поправки в закон об образовании, предусматривающие укрепление воспитательной функции в системе образования, направил в Госдуму президент РФ Владимир Путин, 21 мая он сообщил об этом на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
ИА Красная Весна 08:06
Музыка
Клип Little Big оказался среди пяти самых просматриваемых в мире
Клип Little Big на песню Hypnodancer попал в пятерку самых просматриваемых видео, сообщается в Instagram музыкального коллектива.
Neva.Today 18 мая в 22:58
Общество
Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор представил обновленное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 11:31
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 19 мая в 12:52
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
Общество
В России захотели массово сажать за серые зарплаты
В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты.
Lenta.ru 03:58
Общество
Источник сообщил, что Кадыров находится в одной из больниц в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров находится на лечении в одной из больниц Москвы, сообщил РИА Новости в четверг источник в медицинских кругах.
РИА Новости 12:25
Авто
Новая Kia Optima станет полноприводной
Южнокорейский автомобильный гигант Kia объявил технические параметры новой версии седана Kia K5.
Faktom 10:12
Общество
В России пассажиров самолётов обяжут носить маски и перчатки
Росавиация сообщила, что пассажиров самолётов во время полёта обяжут носить маски и перчатки из-за эпидемии коронавируса.
RT на русском 11:23
Политика
СМИ сообщают о выходе США из договора по открытому небу
Соединенные Штаты выходят из договора по открытому небу.
Вести.Ru 11:40
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor вчера в 16:57
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Экономика
Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова
В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова.
BFM.ru вчера в 14:43
Политика
Зеленский подписал закон о банках
Зеленский подписал законопроект «О внесении изменений в законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности».
Новостной фронт 11:54
Общество
Путин предложил обсудить вопрос открытия гостиниц в Краснодарском крае
Президент РФ Владимир Путин предложил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву обсудить вопрос открытия гостиниц.
ПолитРоссия 10:09
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Гаджеты
Apple выпустила «коронавирусное» обновление для iPhone
Компания Apple выпустила обновление для своих смартфонов iPhone, которое должно облегчить работу нескольких функций в условиях коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:11
Авто
Новый седан Acura TLX получит «заряженную» версию
Новинка во многом похожа на концепт седана Type S, показ которого состоялся в 2019 году.
Letnews.ru 03:43
Происшествия
В московской налоговой инспекции нашли ОПГ мошенников
Почти все документы оформлялись через личный кабинет налогоплательщика, тем самым удавалось избежать прямых контактов между членами ОПГ и другими участниками преступных схем.
Lenta.ru 11:41
Шоу-бизнес
Разин рассказал о состоянии Моисеева после инсульта
Продюсер Андрей Разин сообщил, что известный певец Борис Моисеев так полностью и не оправился после перенесенного инсульта.
Территория новостей 08:55
Общество
Собянин объяснил порядок работы МФЦ
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, как будут работать многофункциональные центры, которые возобновят свою деятельность с 25 мая.
Известия 11:54
Экономика
Политолог спрогнозировал обвал курса рубля до 110 за доллар этим летом
Политолог Валерий Соловей не сомневается в обвале рубля.
Наша версия 10:39
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Экономика
Курс биткоина опускался ниже $9000 впервые за неделю
В четверг, 21 мая, курс биткоина на бирже Binance на короткий промежуток времени опустился ниже отметки в $9000 впервые с 13 мая.
РБК 11:24
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
«Согласно Указу Верховного главнокомандующего Донецкой народной республики, подразделения Народной милиции ДНР приведены в высшую степень боевой готовности», — заявил замглавы управления милиции ДНР Эдуард Басурин.
RT на русском вчера в 10:24