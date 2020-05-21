Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМинистерство спорта РФ поддержало возобновление сезона в РПЛ

Глава Минспорта Олег Матыцин поддержал решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) о возобновлении Российской премьер-лиги (РПЛ). Решение о возобновлении сезона приняли на заседании исполкома РФС 15 мая.
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РФС: новый сезон РПЛ начнётся 2 или 5 августа

Чемпионат12:14

Следующий сезон Тинькофф РПЛ начнется 2 или 5 августа

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Следующий сезон РПЛ начнётся 2 или 5 августа

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Sports.ru12:05

Митрофанов: «Мы находимся под постоянной угрозой инфицирования. Клубам РПЛ нужны конкретные инструкции»

Sport24.ru11:45

Зачем запускаются провокативные слухи о травмах и болезнях футболистах, вызванных в клубы для подготовки к возобновлению сезона

Спорт уик-эндвчера в 14:00
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Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
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В России захотели массово сажать за серые зарплаты

В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты.
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Источник сообщил, что Кадыров находится в одной из больниц в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится на лечении в одной из больниц Москвы, сообщил РИА Новости в четверг источник в медицинских кругах.
РИА Новости 12:25
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Авто

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Южнокорейский автомобильный гигант Kia объявил технические параметры новой версии седана Kia K5.
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В России пассажиров самолётов обяжут носить маски и перчатки

Росавиация сообщила, что пассажиров самолётов во время полёта обяжут носить маски и перчатки из-за эпидемии коронавируса.
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СМИ сообщают о выходе США из договора по открытому небу

Соединенные Штаты выходят из договора по открытому небу.
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iReactor вчера в 16:57
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В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
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Экономика

Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова

В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова.
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Зеленский подписал закон о банках

Зеленский подписал законопроект «О внесении изменений в законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности».
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Панда и Крош подружатся в новом российско-китайском мультфильме

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Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
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«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
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Apple выпустила «коронавирусное» обновление для iPhone

Компания Apple выпустила обновление для своих смартфонов iPhone, которое должно облегчить работу нескольких функций в условиях коронавируса.
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Новый седан Acura TLX получит «заряженную» версию

Новинка во многом похожа на концепт седана Type S, показ которого состоялся в 2019 году.
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В московской налоговой инспекции нашли ОПГ мошенников

Почти все документы оформлялись через личный кабинет налогоплательщика, тем самым удавалось избежать прямых контактов между членами ОПГ и другими участниками преступных схем.
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Разин рассказал о состоянии Моисеева после инсульта

Продюсер Андрей Разин сообщил, что известный певец Борис Моисеев так полностью и не оправился после перенесенного инсульта.
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Собянин: «коронавирусные» больницы в Москве разгрузились на треть

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Собянин объяснил порядок работы МФЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, как будут работать многофункциональные центры, которые возобновят свою деятельность с 25 мая.
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Политолог спрогнозировал обвал курса рубля до 110 за доллар этим летом

Политолог Валерий Соловей не сомневается в обвале рубля.
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Курс биткоина опускался ниже $9000 впервые за неделю

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«Согласно Указу Верховного главнокомандующего Донецкой народной республики, подразделения Народной милиции ДНР приведены в высшую степень боевой готовности», — заявил замглавы управления милиции ДНР Эдуард Басурин.
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