РБКМинистерство торговли и промышленности Индии объявило об ограничении экспорта пшеницыПравительство Индии ограничило экспорт пшеницы для обеспечения продовольственной безопасности страны, сообщает Times of India со ссылкой на заявление Министерства торговли и промышленности.РБКОтмечается, что решение связано с резким скачком мировых цен на пшеницу, в результате чего «продовольственная безопасность Индии, соседних и других уязвимых стран находится под угрозой».ИзвестияОтмечается, что экспорт будет разрешён «в случае поставок, в которых безотзывный аккредитив был выдан на дату настоящего уведомления или до неё».RT на русскомВ марте Индия заявила о намерении принять в ближайшее время меры, направленные на то, чтобы стать ведущим мировым экспортером пшеницы.ТАССЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMНИА СамараT24Национальная служба новостейФАНМуксун.fmТК ЗвездаРосбалтHandyNewsГазета.RuЯмал-МедиаКурьер. Среда. БердскПрофильРамблерКомсомольская правдаПодробнее о событииМинистерство торговли и промышленности Индии объявило об ограничении экспорта пшеницыРБК02:17Власти Индии ввели запрет на экспорт пшеницыREGNUM01:34Минпромторг Индии сообщил о запрете экспорта пшеницы из-за скачка мировых ценГазета.Ru00:55Министерство торговли Индии заявило о запрете экспорта пшеницы из-за скачка мировых ценLenta.ru00:55Индия запретила экспорт пшеницы в целях контроля за ростом внутренних ценТАСС00:36Министерство торговли и промышленности Индии объявило о запрете экспорта пшеницыРИА Новости00:26Индия запретила экспорт пшеницыКоммерсантъ00:58Показать ещёОценить1,3KПоделиться