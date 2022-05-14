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Министерство торговли и промышленности Индии объявило об ограничении экспорта пшеницы

Правительство Индии ограничило экспорт пшеницы для обеспечения продовольственной безопасности страны, сообщает
 Times of India со ссылкой на заявление Министерства торговли и промышленности.
РБК
Отмечается, что решение связано с резким скачком мировых цен на пшеницу, в результате чего «продовольственная безопасность Индии, соседних и других уязвимых стран находится под угрозой».
Известия
Отмечается, что экспорт будет разрешён «в случае поставок, в которых безотзывный аккредитив был выдан на дату настоящего уведомления или до неё».
RT на русском
В марте Индия заявила о намерении принять в ближайшее время меры, направленные на то, чтобы стать ведущим мировым экспортером пшеницы.
ТАСС

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Министерство торговли и промышленности Индии объявило об ограничении экспорта пшеницы
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