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Газета.RuГазета.RuМинистерство труда Германии одобрило проведение матчей без зрителей

Министерство труда Германии поделилось мнением относительно идеи проведения футбольных матчей первой и второй Бундеслиги без зрителей. Данная концепция была подготовлена Немецкой футбольной лигой (DFL).
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Министерство труда Германии одобрило проведение матчей без зрителей

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Министерство труда Германии одобрило идею проведения матчей без зрителей

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