Коронавирус
Газета.RuМинистерство труда Германии одобрило проведение матчей без зрителей
Министерство труда Германии поделилось мнением относительно идеи проведения футбольных матчей первой и второй Бундеслиги без зрителей. Данная концепция была подготовлена Немецкой футбольной лигой (DFL).
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Министерство труда Германии одобрило концепцию возобновления сезона без зрителей
Sport24.ruвчера в 17:47
Министерство труда Германии одобрило план возобновить футбольный сезон без зрителей
Советский спортвчера в 14:59
Министерство труда Германии одобрило проведение матчей Бундеслиги без зрителей
Бомбардир.рувчера в 16:15
Минтруда Германии одобрило концепцию футбольных матчей без зрителей — СМИ
ИА Красная Веснавчера в 14:55
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