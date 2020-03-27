Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМинистерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

В Минтруде подчеркнули, что нерабочие дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням. Роструду поручили контролировать соблюдение работодателями нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля с учётом рекомендаций и доложить об этом правительству.
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Ямальцам придется работать на выходной неделе. Некоторые получат двойной оклад

URA.Ru09:30

Минтруд разъяснил условия нерабочей недели

РИА Новости08:15

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

RT на русском00:10

Минтруд объяснил условия оплаты труда во время нерабочей недели

Коммерсантъвчера в 23:55

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

Lenta.ruвчера в 21:30

В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе

Известиявчера в 17:30

Минтруд разъяснил условия оплаты труда на нерабочей неделе

ТАССвчера в 16:16
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Экономика

Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 08:46
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Общество

«Победа» приостановила все полеты

Авиакомпания «Победа» приостановила все полеты, сообщает РБК со ссылкой на источники в «Аэрофлоте».
Коммерсантъ 08:02
Общество

Британский премьер Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом.
РИА Новости 07:19
Общество

В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 08:41
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 19:41
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК 07:26
Общество

Роспотребнадзор назвал долю заражений коронавирусом внутри страны

Каждый пятый случай заражения коронавирусной инфекцией в России не связан с выездом за границу, инфицирование произошло внутри страны, после контактов с уже заболевшими.
РБК 07:47
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru 01:14
Политика

Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом «без шума и пыли»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в пятницу, 27 марта, о борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в республике.
Известия 06:06
Политика

Глава Ломбардии ответил на обвинения в бесполезности помощи из России

Глава Ломбардии Аттилио Фонтана ответил на политизированные статьи в СМИ о якобы бесполезной материальной помощи России для Италии.
Что происходит 08:09
Здоровье

Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
RT на русском 08:52
Общество

В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции

В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника.
РБК 08:04
Происшествия

В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Российская газета 06:12
Авто

УАЗ выпустил самосвал на основе УАЗ «Буханки»

Автоновости дня 04:18
Технологии

О риске взлома удаленного рабочего стола предупредили эксперты

По словам эксперта из компании Positive Technologies, всего за 3 недели количество сетевых узлов в России, доступных по протоколу удаленного рабочего стола (RDP) достигло 112 тысяч, что составило прирост в 9%.
Live24 08:44
Здоровье

На Украине намерены ужесточить карантинные меры в стране

Власти Украины намерены ужесточить карантинные меры в связи с коронавирусом из-за большого числа заболевших среди людей трудоспособного возраста, сообщил в пятницу замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге.
РИА Новости 04:43
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 1000

В России на 27 марта число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией превысило тысячу и составляет 1036.
Иркутск Сегодня 07:38
Шоу-бизнес

Песков признался, что был на одной вечеринке с заболевшим Лещенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заезжал на день рождения сестры композитора Игоря Крутого, где присутствовал певец Лев Лещенко, у которого подтвердили коронавирус.
Anews 07:02
Экономика

Налог с процентов по миллионным вкладам начнут взимать в 2022 году

Москва, 27 марта 2020, 08:32 — REGNUM В 2022 году граждане, получающие доход с банковских вкладов, превышающих 1 млн рублей, впервые получат уведомления об уплате налога в 13% с процентных доходов.
REGNUM 01:32
Общество

Путин предложил выплачивать семьям с детьми до трех лет 5 тысяч рублей

Mockva.ru 25 марта в 20:57
Кино

Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса

Известный актёр Марк Блум умер на 70-м году жизни от серьезных осложнений, возникших в результате болезни, вызванным опасным вирусом - COVID-19.
Evo-rus.com 01:49
Происшествия

ФСБ задержала участника нападения на псковских десантников в Чечне

Во Владимирской области сотрудники ФСБ совместно с СКР задержали еще одного участника нападения на псковских десантников в Чечне в марте 2000 года.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) вчера в 07:41
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости 09:41
Общество

Срок сдачи бухгалтерского баланса за 2019 год перенесен

Минфин и ФНС подтвердили перенос сроков сдачи бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2019 год и соответствующих приложений в связи с объявлением следующей недели, с 30 марта по 3 апреля 2020 года, нерабочей.
GSL News 08:26
Здоровье

Минздрав: Коронавирус повышает риск смерти матери при родах

Согласно рекомендациям Минздрава РФ, коронавирус может привести к смерти матери при родах или аборте.
РЕН ТВ 09:05
Культура

Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов

Evo-rus.com 02:15
Общество

Писатель Акунин рассказал о своих симптомах коронавируса

REGNUM 08:43
Энергетика

Китай приобрёл у России рекордный объём нефти

REGNUM 04:14
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
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