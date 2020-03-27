В Минтруде подчеркнули, что нерабочие дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням. Роструду поручили контролировать соблюдение работодателями нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля с учётом рекомендаций и доложить об этом правительству.

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Общество У Льва Лещенко диагностировали коронавирус Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19.

Общество Песков назвал цель нерабочей недели Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.

Экономика Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов В четверг индекс Dow Jones Industrial Average поднялся более чем на 6,38% и вошел в "бычий" рынок.

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Политика Украина закрывает границу для не успевших вернуться граждан Киев, 26 марта 2020, 20:53 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о закрытии государственной границы для граждан страны, которые не успеют вернуться из-за рубежа до конца дня 27 марта.

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Политика В Италии помощь России для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной По мнению издания, премьер-министр Джузеппе Конте согласился принять гуманитарную помощь России - девять самолетов Ил-76 и порядка ста военных специалистов ради того, чтобы «укрепить личные отношения» с Москвой.

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