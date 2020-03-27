Коронавирус
RT на русскомМинистерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
В Минтруде подчеркнули, что нерабочие дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням. Роструду поручили контролировать соблюдение работодателями нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля с учётом рекомендаций и доложить об этом правительству.
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