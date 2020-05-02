Армия и оружие

REGNUMREGNUMМинистр Боснии и Герцеговины отказал российским специалистам во въезде

Сараево, 2 мая 2020, 07:17 — REGNUM Колонна российских военных специалистов, направляющаяся из Сербии в Боснию и Герцеговины для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, не была пропущена в страну решением министра безопасности Фахрудина Радончича, сообщает пресс-служба ведомства.
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Министр безопасности Боснии и Герцеговины не дал разрешения на въезд российских медиков

Министр безопасности Боснии и Герцеговины (БиГ) Фахрудин Радончич не дал разрешения российским военным специалистам въехать на территорию страны, куда их ранее пригласили власти этого государства для дезинфекции города Мостар. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства.
ТАССвчера в 17:39

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Министр Боснии и Герцеговины отказал российским специалистам во въезде

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Босния и Герцеговина не пустила приглашенных российских военных медиков

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Министр безопасности Боснии и Герцеговины не дал разрешения на въезд российских медиков

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Министр безопасности Боснии и Герцеговины запретил въезд российским военным специалистам

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Военных медиков из России не пустили в Боснию и Герцеговину

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Российские медики не смогли въехать в Боснию и Герцеговину, куда их пригласили власти страны для дезинфекции Мостара

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Босния и Герцеговина позвала российских военных медиков и отказалась их впускать

Lenta.ruвчера в 21:40
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При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик

Сварщик погиб при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Находке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
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Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
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После прорыва дамбы в Узбекистане в Казахстане подтопило два села

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Здоровье

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 2 мая

По состоянию на утро 2 мая число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,3 миллиона человек.
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В Челябинской области умер ещё один пациент с COVID-19

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Авто

В России модели Datsun получили новую версию Black

Седан Datsun on-DO и хэтчбек Datsun mi-DO получили в России новую комплектацию Black.
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Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

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Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

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Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

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Ученые нашли природное средство от похмелья

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Попова рассказала, есть ли в России повторно заболевшие коронавирусом

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, встречались ли в России повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией.
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У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
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Мировые поставки смартфонов показали крупнейшее падение в истории

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Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
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Скончался вице-премьер Крыма Павел Королев

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Актриса Татьяна Васильева пожаловалась на повышенную температуру и кашель. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Город в Боснии и Герцеговине, административный центр одноимённой общины и Герцеговино-Неретвенского кантона в Федерации Боснии и Герцеговины. Город считается неофициальным центром исторической области Герцеговина, находится на реке Неретве и является пятым по количеству населения городом страны.
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