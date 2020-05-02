Политика

REGNUMREGNUMМинистр Боснии и Герцеговины отказал российским специалистам во въезде

Сараево, 2 мая 2020, 07:17 — REGNUM Колонна российских военных специалистов, направляющаяся из Сербии в Боснию и Герцеговины для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, не была пропущена в страну решением министра безопасности Фахрудина Радончича, сообщает пресс-служба ведомства.
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с чего всё началось

Министр безопасности Боснии и Герцеговины не дал разрешения на въезд российских медиков

Министр безопасности Боснии и Герцеговины (БиГ) Фахрудин Радончич не дал разрешения российским военным специалистам въехать на территорию страны, куда их ранее пригласили власти этого государства для дезинфекции города Мостар. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства.
ТАССвчера в 17:39

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В Боснии и Герцеговине объяснили, почему не пустили российский гумконвой

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Босния и Герцеговина не пустила приглашенных российских военных медиков

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Российские медики не смогли въехать в Боснию и Герцеговину, куда их пригласили власти страны для дезинфекции Мостара

Эхо Москвывчера в 18:08

Министр безопасности Боснии и Герцеговины запретил въезд российским военным специалистам

Коммерсантъвчера в 20:39

Военных медиков из России не пустили в Боснию и Герцеговину

News.ruвчера в 19:44

Босния и Герцеговина позвала российских военных медиков и отказалась их впускать

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Министр безопасности Боснии и Герцеговины не дал разрешения на въезд российских медиков

ТАССвчера в 17:39
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Общество

Ученые из Сингапура скорректировали дату окончания эпидемии в России

Эпидемия коронавирусной инфекции в России может полностью завершиться к 8 августа.
РБК 03:30
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Общество

В Подмосковье ввели «масочный режим»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 11:10
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Политика

Песков назвал «ерундой» сообщения об уходе Мишустина с поста премьера

Заболевший COVID-19 Михаил Мишустин вернется в кресло премьера после выздоровления, сообщения СМИ об обратном несостоятельны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета.Ru вчера в 02:24
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Футбол

Смертин винит себя за гол Шевченко в ворота Филимонова

Бывший полузащитник национальной команды России Алексей Смертин рассказал о пропущенном голе Александра Филимонова после удара Андрея Шевченко со штрафного в матче отборочного этапа на чемпионате Европы 2000 года.
Vprognoze.ru 02:45
Происшествия

При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик

В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
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Общество

Врачей Петербурга могут лишить компенсации за заражение коронавирусом

Порядок присуждения выплат медикам, которые заразились коронавирусом во время исполнения служебных обязанностей, накануне опубликовало правительство Петербурга.
АБН 01:38
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Общество

Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
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Культура

Умер актер Сэм Ллойд из сериала «Клиника»

Коммерсантъ 03:35
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Общество

В Испании задержали экс-депутата Госдумы

В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета вчера в 11:02
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
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Политика

В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий

Российская газета вчера в 08:01
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доля инфицированных в столице — 2%.
РБК 03:09
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
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Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
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Политика

Токаев прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой

RT на русском 02:48
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Общество

Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
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Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Газета.Ru 30 апреля в 02:16
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Космос

Мертвая звезда прислала мощный радиосигнал

До полной разгадки тайн радиосигналов еще далеко, но SGR 1935+2154 дала ученым возможность сделать гигантский шаг вперед, ведь ничего подобного раньше не происходило.
LentaChel.ru вчера в 15:33
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Общество

Собянин назвал реальное количество заболевших коронавирусом в Москве

RT на русском 03:03
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Общество

7 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

Сегодня, 1 мая, на своей странице в соцсети глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о выявлении семи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Udm-Info вчера в 02:17
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Общество

Маск объявил о распродаже имущества

Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
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Финансы

Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК 30 апреля в 11:58
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Общество

В Роспотребнадзоре заявили о всплеске заражений коронавирусом

За последние два дня в России наблюдается всплеск числа заразившихся коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 13:09
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Армия и оружие

Военные США застрелили мирного жителя в Сирии

Известия вчера в 18:56
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Здоровье

В США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет

«Сообщения о рисках контактирования между людьми, которые поступают от правительственных чиновников, должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится, и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет», — говорится в докладе.
РБК вчера в 08:45
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Здоровье

За сутки в Омской области заразились короновирусом еще девять человек

27 человек выздоровели (20 взрослых, 7 детей).
Город55.ру 01:52
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Спорт

Матыцин: коронавирус наложил серьезный отпечаток на работу Минспорта

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что приостановка деятельности спортивных баз и перенос соревнований в связи с распространением коронавирусной инфекции наложили серьезный отпечаток на работу министерства.
РЕН ТВ 01:08
1
Общество

Эколог рассказал об опасности медицинских масок пациентов с COVID-19

Выброшенные медицинские маски и перчатки пациентов с коронавирусом, находящихся на домашнем карантине, представляют опасность для работников коммунальных служб и пунктов сортировки мусора.
RT на русском 01:43
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Происшествия

Сотрудников Росимущества в Крыму задержали при получении взятки

Фактически, как отмечают следователи, чиновники получили взятку за свои непосредственные обязанности.
Вести.Ru вчера в 09:09
73
Происшествия

За сутки в Петербурге обследовали на коронавирус более 7 тысяч человек

За последние сутки в Петербурге провели еще 7362 теста на коронавирус.
Peterburg2.ru вчера в 06:52
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Государство в Юго-Восточной Европе, в западной части Балканского полуострова. Население - 3 511 372 человека.
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Город в Боснии и Герцеговине
Город в Боснии и Герцеговине, административный центр одноимённой общины и Герцеговино-Неретвенского кантона в Федерации Боснии и Герцеговины. Город считается неофициальным центром исторической области Герцеговина, находится на реке Неретве и является пятым по количеству населения городом страны.
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