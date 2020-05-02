Политика
REGNUMМинистр Боснии и Герцеговины отказал российским специалистам во въезде
Сараево, 2 мая 2020, 07:17 — REGNUM Колонна российских военных специалистов, направляющаяся из Сербии в Боснию и Герцеговины для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, не была пропущена в страну решением министра безопасности Фахрудина Радончича, сообщает пресс-служба ведомства.
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с чего всё началось
Министр безопасности Боснии и Герцеговины (БиГ) Фахрудин Радончич не дал разрешения российским военным специалистам въехать на территорию страны, куда их ранее пригласили власти этого государства для дезинфекции города Мостар. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства.ТАССвчера в 17:39
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