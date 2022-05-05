Польша боится вводить войска на территорию Западной Украины, так как эти действия не позволят активировать статью о коллективной обороне НАТО, оставив Варшаву беззащитной перед ответом России, заявил в беседе с "Украиной.ру" военный эксперт Владимир Евсеев.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и министр обороны Нобуо Киси назвали абсолютно неприемлемыми объявленные Россией санкции, переложив ответственность за состояние двусторонних отношений на Москву, передает телеканал NHK.
Экономист пояснил, что у россиян может складываться ложное впечатление о «застывших» на месте высоких ценах на все товары из-за подорожания автозапчастей, строительной техники и отделочных материалов, а также некоторых лекарственных средств, комплектующих для компьютеров.
Служба внешней разведки Украины (СВРУ) на протяжении десяти последних лет использовала свою агентуру влияния из числа поляков для изменения в обществе в нейтральную сторону отношения к Волынской резне — массовому убийству украинскими националистами поляков в 1943 году.