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Министр Хагиуда: Япония не намерена немедленно отказываться от импорта российской нефти

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что Токио не намерен немедленно отказываться от импорта нефти из Российской Федерации в качестве возможной санкционной меры.
Газета.Ru
"У Японии ограничены ресурсы, нам будет сложно немедленно стать в один ряд с другими странами [в вопросе отказа от российской нефти]", - передает в четверг слова главы ведомства агентство Kyodo.
ТАСС
По официальным данным, доля России в поставках нефти в Японию составляет 3,6%, СПГ - 8,8%.
ТАСС
По информации дипломатических источников и европейских СМИ, Еврокомиссия предложила странам ЕС отказаться от импорта сырой российской нефти через полгода, а от импорта нефтепродуктов — в 2023 году.
Евразия Daily

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