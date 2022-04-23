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Министр Хагиуда объяснил, что Япония опасается выйти из «Сахалина-2» из-за третьих стран

«Выход [из проекта] не станет эффективной санкцией, если третья страна приобретет долю», — заявил Хагиуда, указав на то, что англо-голландская Shell уже начала переговоры о продаже своей доли в «Сахалине-2» китайской нефтяной компании.
Lenta.ru
«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции.
Lenta.ru
«Полностью заменить российский газ спотовыми поставками физически невозможно», — говорил он.
РБК
Российскому «Газпрому» принадлежит контрольный пакет акций, 50 процентов плюс одна, у Shell около 27,5 процента, у Mitsui 12,5 и у Mitsubishi 10 процентов.
Lenta.ru

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