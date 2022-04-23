«Выход [из проекта] не станет эффективной санкцией, если третья страна приобретет долю», — заявил Хагиуда, указав на то, что англо-голландская Shell уже начала переговоры о продаже своей доли в «Сахалине-2» китайской нефтяной компании.
Церемония поднятия государственного флага России и исполнения государственного гимна будет проходить еженедельно с 25 апреля в школах и средних профессиональных учебных заведениях Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил восстановить Крымский федеральный округ (КФО) с целью интеграции в российское экономическое пространство освобожденных от украинских националистов территорий юга Украины.