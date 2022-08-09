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Министр Христов: Болгария обратится к «Газпрому», если не найдет альтернативного газа

Министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов назвал условие возобновления переговоров с «Газпромом».
Lenta.ru
Министр напомнил, что покупка российского газа не означает выхода из Европейского союза, сообщив, что Болгария будет готова работать с "Газпромом" на тех же условиях, что Германия и другие государства ЕС, получающие российский газ.
ТАСС
"Газпром" с 27 апреля приостановил поставки болгарской компании "Булгаргаз" из-за неоплаты в рублях.
РИА Новости
Сформировать новое правительство не удалось, поэтому президент Румен Радев объявил досрочные парламентские выборы и назначил служебное правительство.
РИА Новости

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