Lenta.ruМинистр Христов: Болгария обратится к «Газпрому», если не найдет альтернативного газаМинистр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов назвал условие возобновления переговоров с «Газпромом».Lenta.ruМинистр напомнил, что покупка российского газа не означает выхода из Европейского союза, сообщив, что Болгария будет готова работать с "Газпромом" на тех же условиях, что Германия и другие государства ЕС, получающие российский газ.ТАСС"Газпром" с 27 апреля приостановил поставки болгарской компании "Булгаргаз" из-за неоплаты в рублях.РИА НовостиСформировать новое правительство не удалось, поэтому президент Румен Радев объявил досрочные парламентские выборы и назначил служебное правительство.РИА НовостиЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомРамблерПрофильCT newsТК ЗвездаInfinicaR.LifeПодробнее о событииВ правительстве Болгарии не исключили возобновления поставок российского газаРЕН ТВ16:13В Болгарии допустили возобновление закупок российского газаМосковский Комсомолец15:33Болгария заявила о готовности обратится к «Газпрому», если не найдет других поставщиковТАСС13:47Правительство Болгарии рассматривает вариант возобновления поставок «Газпрома»ПРАЙМ15:09Минэнерго Болгарии заявило, что готово снова импортировать газ из РоссииИА Красная Весна14:45Министр Христов: Болгария обратится к «Газпрому», если не найдет альтернативного газаLenta.ru14:14Министр энергетики Болгарии Христов допустил возобновление поставок газа от «Газпрома»РИА Новости15:16Показать ещёОценить225Поделиться