с чего всё началось

Триполи, 23 апреля 2020, 15:56 — REGNUM Российская частная военная компания «Вагнер» причастна к применению химического оружия на территории Ливии, заявил министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Политика Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии. 1K

Экономика Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс». 2,7K

Политика Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП. 1,3K

Общество Росстандарт назвал добровольными новые нормы разлива крепкого алкоголя «Коммерсантъ» 23 апреля писал, что крепкий алкоголь в маленьких бутылках может исчезнуть из продажи, так как с 1 июля вступает в силу новый стандарт разлива. 31

Общество Жители Петербурга подали иск из-за ограничительных мер по коронавирусу Свыше 20 жителей Петербурга подали в суд коллективный иск о признании недействующими некоторые ограничительные меры, установленные правительством в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространения COVID-19. 1K

Биатлон СБР созывает внеочередную отчетно-выборную конференцию "В связи с необходимостью дальнейшего развития Союза биатлонистов России и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации, Правление Союза биатлонистов России на сегодняшнем заседании приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной Конференции", – говорится на официальном сайте СБР.

Здоровье В НИИ Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса Ка уже рассказывала "РГ", Склиф также принимает участие в тестировании методики лечения пациентов с коронавирусом с помощью переливания плазмы крови доноров, уже переболевших COVID-19. 182

Общество В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи. 5K

Общество ФАС проверит торговые сети из-за повышенных цен на лимоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит поставщиков и торговые сети из-за роста цен на лимоны до 500%, заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев. 10

Общество В Москве запустили приложение для лечащихся дома от коронавируса Приложение "Социальный мониторинг", созданное для зараженных коронавирусом, которые проходят курс лечения дома, заработало и уже доступно в Google Play, сообщает портал мэра и правительства Москвы. 7

Наука Новая модель спрогнозировала динамику вспышки COVID-19 в Италии Новая математическая модель, созданная итальянскими исследователями, учитывает восемь стадий инфицирования и различия между диагностированными и не диагностированными пациентами c COVID-19 в стране.

Авто На техосмотре владельцы легковых авто сэкономят 1,5 млрд рублей Новые правила прохождения техосмотра, принимаемые для минимизации издержек бизнеса и граждан в этой сфере, позволят владельцам легковых автомобилей сэкономить 1,5 млрд рублей за 3 года, а владельцам автобусов – 350 млн рублей за 5 лет. 42

Транспорт РЖД ввели новые правила покупки билетов Ранее в связи с пандемией COVID-19 РЖД приняли решение отменить свыше ста пассажирских поездов, график движения ряда других был откорректирован. 693

Гаджеты Apple начнет выпускать Mac с собственными процессорами в 2021 году Американская компания Apple планирует начать продажи компьютеров Mac с процессорами собственного производства с 2021 года, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Происшествия В подвале столовой хлебозавода нашли замурованное тело женщины По версии следствия, 4 апреля подозреваемый в подвале столовой задушил женщину и спрятал тело в соседнем помещении. 2