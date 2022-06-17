В мае глава Минэкономразвития заявил, что дефляционные процессы последних недель и "переукрепление рубля" создали риск попадания в дефляционную спираль, когда сокращение денег в экономике приводит к сокращению в производстве и снижению цен.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в случае, если «ничего не делать», экономика России на фоне введенных Западом масштабных санкций, вернется на уровень 2021 года только через десять лет.
"Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед - на постоянной основе отказаться от проведения проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда", - сказал Владимир Путин.
Некоторые из украинских военнослужащих, блокированных на заводе "Азот" в Северодонецке, готовы добровольно сложить оружие, сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.