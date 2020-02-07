Энергетика

REGNUMREGNUMМинистр: Украина может остаться без энергетической инфраструктуры

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Министр энергетики Украины Алексей Оржель признал «значительный износ» энергетической — в первую очередь, газовой — инфраструктуры, и необходимость серьезных инвестиций, чтобы решить эту проблему. Об этом он заявил сегодня, 7 февраля, выступая в Верховной раде, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Министр: Украина может остаться без энергетической инфраструктуры

REGNUM07:00

Украинцам объяснили почему они должны платить за газ, которым не пользуются

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Алексей Анатольевич Оржель
Украинский общественный деятель
Украинский общественный деятель и политик. Эксперт в области топливно-энергетического комплекса. Руководитель сектора «Энергетика» Офиса эффективного регулирования. Народный депутат Украины 9-го созыва от партии «Слуга народа».
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