Министр энергетики Украины Алексей Оржель признал «значительный износ» энергетической — в первую очередь, газовой — инфраструктуры, и необходимость серьезных инвестиций, чтобы решить эту проблему. Об этом он заявил сегодня, 7 февраля, выступая в Верховной раде, передает корреспондент ИА REGNUM.

Министр: Украина может остаться без энергетической инфраструктуры

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Общество Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии выросло до 61 Количество случаев инфицирования новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess в Японии увеличилось до 61, сообщает 7 февраля телеканал NHK со ссылкой на минздрав страны.

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