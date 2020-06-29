В России из-за различных последствий распространения коронавируса рабочих мест лишились 680 тысяч человек. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Докладывая о ситуации на рынке труда в ходе совещания правительства, он, впрочем, нашел в статистике и повод для оптимизма.

Министр: В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников

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