Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМинистр: В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников

В России из-за различных последствий распространения коронавируса рабочих мест лишились 680 тысяч человек. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Докладывая о ситуации на рынке труда в ходе совещания правительства, он, впрочем, нашел в статистике и повод для оптимизма.
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В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников

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