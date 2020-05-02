Коронавирус

ТАССТАССМинистр безопасности Боснии и Герцеговины не дал разрешения на въезд российских медиков

Министр безопасности Боснии и Герцеговины (БиГ) Фахрудин Радончич не дал разрешения российским военным специалистам въехать на территорию страны, куда их ранее пригласили власти этого государства для дезинфекции города Мостар. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства.
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Босния и Герцеговина не пустила приглашенных российских военных медиков

Известия00:19

Военных медиков из России не пустили в Боснию и Герцеговину

News.ruвчера в 19:44

Министр безопасности Боснии и Герцеговины запретил въезд российским военным специалистам

Коммерсантъвчера в 20:39

Босния и Герцеговина запретила въезд медикам из РФ, готовым помочь в борьбе с COVID-19

ФАНвчера в 20:01

Босния и Герцеговина позвала российских военных медиков и отказалась их впускать

Lenta.ruвчера в 21:40

Российские медики не смогли въехать в Боснию и Герцеговину, куда их пригласили власти страны для дезинфекции Мостара

Эхо Москвывчера в 18:08

Министр безопасности Боснии и Герцеговины не дал разрешения на въезд российских медиков

ТАССвчера в 17:39
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Здоровье

В Бурятии разрастается очаг коронавируса в Кижингинском районе

В Кижингинском районе Бурятии число заболевших коронавирусом за четыре дня выросло с 1 до 12 человек, сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии.
Номер один вчера в 09:47
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
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Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали условия для проведения теста на коронавирус

В ведомстве подчеркнули, что тест на коронавирус необходимо сдать лицам старше 65 лет при наличии кашля, одышки, повышенной температуры тела, а также другим гражданам с указанными симптомами при условии контакта с инфицированным или развитии пневмонии.
RT на русском вчера в 08:05
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Авто

Кроссовер Chery Tiggo 8 получил новые комплектации в РФ

Автоновости дня 30 апреля в 06:11
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Общество

В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом

Еще 37 пациентов с пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончались в Москве, сообщает штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости вчера в 16:23
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

РИА Новости 30 апреля в 09:02
1K
Общество

ФАС выявила десятикратное завышение цен на маски

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вместе с органами прокуратуры зафиксировали десятикратное завышение цен на медицинские маски оптовым продавцом ООО «ВИТТА компани», осуществляющая торговлю фармацевтической продукцией.
Общественное телевидение России вчера в 12:54
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Происшествия

Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»

Интерфакс вчера в 22:41
13
Общество

Воробьев ввел «масочный режим» в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел на территории Подмосковья "масочный режим".
Газета.Ru вчера в 11:26
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Здоровье

Власти Сингапура объявили о частичном снятии ограничений, введенных из-за коронавируса

Власти Сингапура объявили о частичном снятии ограничительных мер в связи с улучшением ситуации с распространением коронавируса среди местных жителей.
ТАСС 00:13
Футбол

В «Кельне» зафиксировано три случая заражения коронавирусом

В немецком "Кельне" зафиксировано три случая заражения коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.
Газета.Ru вчера в 14:54
Происшествия

Пропавшего в Белогорске подростка нашли мертвым

Вчера, 1 мая, на территории бывшего кирпичного завода в Белогорске обнаружили тело подростка.
ИА Порт Амур 00:14
Происшествия

В Узбекистане эвакуировали жителей посёлка из-за прорыва дамбы

В Сырдарьинской области Узбекистана эвакуировали жителей населённого пункта Кургантепа из-за прорыва одного из участков дамбы Сардобинского водохранилища.
RT на русском вчера в 04:59
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Общество

В Забайкалье ввели обязательный масочный режим

Со 2 мая в Забайкальском крае начал действовать обязательный масочный режим.
Российская газета 00:27
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
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Экономика

Из-за коронавируса в Кузбассе начали выдавать льготную ипотеку

Отдельные компании уже выдают первые кредиты. Льготная программа действует до 1 ноября 2020 года.
ВашГород.ру вчера в 22:28
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Армия и оружие

Жители Триполи жалуются на преступления сирийских наемников ПНС Ливии

Сирийские наемники, которых посылает Анкара, грабят и насилуют ливийцев, а силы безопасности Правительства национального согласия (ПНС) не обращают внимания.
iReactor вчера в 21:08
2
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском вчера в 05:42
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Политика

Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера

Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
Live24 вчера в 01:13
1K
Общество

Минпросвещения рассматривает новый вариант аттестации девятиклассников

В Минпросвещения рассматривают вопрос проведения аттестации девятиклассников на основе итоговых оценок.
RT на русском 30 апреля в 15:11
18
Общество

Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом

Медицинские маски людей, которые лечатся от коронавируса дома, выбрасывают в мусорное ведро.
РБК 00:26
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Хоккей

Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»

Ранее Ламса руководил командами «Пеликанс» и «Йокерит». Цулыгин стал главным тренером «Салавата Юлаева» в начале прошлого сезона.
ProstoProSport 29 апреля в 08:00
7
Общество

Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
27
Общество

В Смольном объяснили появление в Петербурге мобильных рефрижераторов

В Петербурге появились восемь мобильных холодильных установок для тел умерших.
Город+ вчера в 05:36
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Шоу-бизнес

Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском 30 апреля в 19:18
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Здоровье

Главврач ФНКЦ: «Пациенты в большинстве своем погибают не от легочных осложнений»

Как написал в Facebook главврач ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко, тяжелых пациентов в столице «по-прежнему много» и среди них много молодежи.
BFM.ru вчера в 06:38
2
Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
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Политика

Трамп предложил кандидатуру на должность посла на Украине

Президент США Дональд Трамп предложил на пост посла на Украине главу Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (США), генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона.
Газета.Ru вчера в 20:50
Политика

Попова: Мишустин всё время находится на связи

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что премьер-министр России Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, всё время находится на связи.
RT на русском вчера в 13:17
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Космос

К Земле сегодня приблизится астероид диаметром около 1,5 километров

Астероид под названием 1998 OR2 сегодня пролетит на расстоянии более 6 миллионов километров от Земли – почти в 16 раз дальше Луны.
Эхо Москвы 29 апреля в 00:06
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Государство в Юго-Восточной Европе, в западной части Балканского полуострова. Население - 3 511 372 человека.
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