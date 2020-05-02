Министр безопасности Боснии и Герцеговины (БиГ) Фахрудин Радончич не дал разрешения российским военным специалистам въехать на территорию страны, куда их ранее пригласили власти этого государства для дезинфекции города Мостар. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

Министр безопасности Боснии и Герцеговины не дал разрешения на въезд российских медиков

Здоровье В Бурятии разрастается очаг коронавируса в Кижингинском районе В Кижингинском районе Бурятии число заболевших коронавирусом за четыре дня выросло с 1 до 12 человек, сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии.

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 8,8K

Здоровье В Роспотребнадзоре назвали условия для проведения теста на коронавирус В ведомстве подчеркнули, что тест на коронавирус необходимо сдать лицам старше 65 лет при наличии кашля, одышки, повышенной температуры тела, а также другим гражданам с указанными симптомами при условии контакта с инфицированным или развитии пневмонии. 4

Общество В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом Еще 37 пациентов с пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончались в Москве, сообщает штаб по борьбе с распространением инфекции. 69

Общество ФАС выявила десятикратное завышение цен на маски Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вместе с органами прокуратуры зафиксировали десятикратное завышение цен на медицинские маски оптовым продавцом ООО «ВИТТА компани», осуществляющая торговлю фармацевтической продукцией. 261

Здоровье Власти Сингапура объявили о частичном снятии ограничений, введенных из-за коронавируса Власти Сингапура объявили о частичном снятии ограничительных мер в связи с улучшением ситуации с распространением коронавируса среди местных жителей.

Футбол В «Кельне» зафиксировано три случая заражения коронавирусом В немецком "Кельне" зафиксировано три случая заражения коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

Происшествия Пропавшего в Белогорске подростка нашли мертвым Вчера, 1 мая, на территории бывшего кирпичного завода в Белогорске обнаружили тело подростка.

Общество В Забайкалье ввели обязательный масочный режим Со 2 мая в Забайкальском крае начал действовать обязательный масочный режим.

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации. 639

Общество Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства. 27

Общество Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap. 520

Политика Трамп предложил кандидатуру на должность посла на Украине Президент США Дональд Трамп предложил на пост посла на Украине главу Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (США), генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона.

Политика Попова: Мишустин всё время находится на связи Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что премьер-министр России Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, всё время находится на связи. 46