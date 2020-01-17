Политика

РБКРБКМинистр цифрового развития уйдет в отставку

Как руководитель Федеральной налоговой службы Мишустин участвовал во внедрении таких технологий, как ИНН и цифровая подпись. Выступая перед Госдумой, он назвал прорыв в сфере цифровизации одной из приоритетных задач своего правительства.
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с чего всё началось

Министр цифрового развития уйдет в отставку

До назначения министром Носков работал на НТВ, в Минэкономразвития, в аппарате правительства, был директором департамента информационных технологий и связи правительства и возглавлял аналитический центр при кабмине.
РБКвчера в 13:08

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И.о. министра цифрового развития России уйдёт в отставку — СМИ

REGNUMвчера в 16:55

Министр цифрового развития уйдет в отставку

РБКвчера в 13:08

СМИ отправляют в отставку министра Носкова. Он не справился с «Цифровой Россией»

Фонтанка.Рувчера в 14:31

Появились новые данные о формировании правительства Мишустина

Lenta.ruвчера в 13:45

СМИ: Министр цифрового развития не войдет в состав нового правительства РФ

URA.Ruвчера в 13:41

Министр цифрового развития РФ покинет свой пост

Газета.Ruвчера в 13:40

СМИ: Министр цифрового развития Носков не войдет в новое правительство

Национальная служба новостейвчера в 15:38
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 01:42, Ашберн
Экономика

Консорциум Ростеха и группы ВИС построит мост через Лену в Якутске

РИА Новости вчера в 05:52
Общество

Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова

В январе суд удовлетворил прошение SEC о раскрытии Telegram данных о его банковских операциях до 26 февраля, поскольку комиссия доказала, что выпущенные токены продавались не только в рамках ICO, то есть фактически использовались как ценные бумаги.
РБК вчера в 10:40
Политика

РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина

Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Газета.Ru вчера в 09:17
Гаджеты

Утраченная функциональность вернулась на смартфоны Xiaomi и Redmi

Пользователи потеряли шикарный инструмент для персонализации смартфонов, а Xiaomi даже никак не прокомментировала случившееся.
iXBT.com 16 января в 19:12
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон призналась, что принц Уильям не хочет четвертого ребенка

Кейт Миддлтон дала поклонникам понять, что ее супруг принц Уильям не хочет четвертого ребенка.
Актуальные Новости вчера в 11:35
Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом

Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
Газета Metro вчера в 12:29
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в штате Юта

Четыре человека были убиты во время стрельбы в Грантсвилле, штат Юта (США).
Известия 00:27
Общество

В Непале умер самый маленький человек на планете

Российская газета вчера в 17:00
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

REGNUM вчера в 18:53
Кино

16 января состоится премьера фильма с Егором Кридом

Ведь 16 января выходит в прокат фильм, где он дебютировал как актер, – "(НЕ) Идеальный мужчина".
Smi58.ru 15 января в 07:01
Политика

Мишустин высказался о пенсионной системе

Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин высказался о возможности отмены изменений в пенсионной системе.
Lenta.ru 16 января в 02:57
Политика

Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
News.ru 15 января в 21:31
Хоккей

Хоккеисту Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ

Капитану клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину разбили лицо клюшкой в матче с "Нью-Джерси Девилз".
Sputnik Литва вчера в 23:00
Хоккей

2 очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Детройт»

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами. «Детройт» потерпел третье поражение кряду.
Чемпионат вчера в 22:13
Политика

Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Российская газета вчера в 21:55
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России

Но начнется неделя с вполне весенней погоды - днем в понедельник, например, в столичном регионе ожидается минус 1 - плюс 4 градуса.
Российская газета вчера в 23:00
Религия

У православных россиян наступил крещенский сочельник

Интерфакс вчера в 23:41
Экономика

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Известия 01:11
Экономика

Операторы подняли расценки на архивные тарифы

С начала года три оператора из большой четверки увеличили тарифы на мобильную связь: Tele2 повысила стоимость архивных тарифов с 1 января, «Мегафон» – с 13 января, а «Вымпелком» – с 16 января.
Ведомости 16 января в 15:56
Армия и оружие

Российские военные уничтожили 50 террористов в Сирии

Lenta.ru вчера в 15:06
Здоровье

«Нас и так прессовали за 108-е… Теперь года не хватило, чтобы раскрутить маховик льготного выкупа земли»

Глава Минздрава акцентировал внимание на том, что в следующем году серьезно вырастут объемы бесплатной медпомощи при онкологических заболеваниях: будет дополнительно оплачиваться несколько видов основных исследований – компьютерная томография, МРТ, ангиография, УЗИ сердечно-сосудистой системы, эндоскопическое диагностическое исследование, молекулярно-генетическое и гистологическое исследования.
Коммерческие Вести 15 января в 22:44
Гаджеты

Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны

Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
ToDay News Ufa вчера в 02:18
Политика

Депутаты пожаловались Михаилу Мишустину на работу четырех министерств

Думские фракции на встрече с кандидатом на пост главы правительства Михаилом Мишустиным раскритиковали работу четырех министерств.
Русская Планета 16 января в 06:04
Общество

Синоптики пообещали россиянам весеннюю оттепель в середине зимы

Специалисты центра погоды «Фобос» рассказали, что в грядущие выходные россиян ждет весенняя погода, несмотря на середину календарной зимы.
iReactor вчера в 12:54
Энергетика

«Газпром нефть» предложила Shell войти в добычные активы на Сахалине

"Газпром нефть" предложила англо-голландской Shell войти в добычные активы компании на Сахалине, в проекты "Тритон" и "Нептун".
ТАСС вчера в 07:19
Единоборства

Макгрегор и Серроне прошли процедуру взвешивания на UFC 246

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях и американский боец Дональд Серроне прошли взвешивание в преддверии турнира UFC 246.
Газета.Ru вчера в 13:36
Культура

Умер автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин

Димитрин вместе с Журбиным создали первую советскую рок-оперу "Орфей и Эвридика". Ее представили на сцене в 1975-м году.
РИА Новости 00:49
Футбол

В покушении на Ковачевича подозревают бывшего игрока «Реала»

Бывший футболист мадридского «Реала» Рауль Браво подозревается в организации покушения на экс-игрока «Ювентуса» Дарко Ковачевича, сообщает источник со ссылкой на сербские СМИ.
Матч ТВ вчера в 15:59
Общество

Рак диагностировали у Михаила Жванецкого

От сатирика был диагностирован рак предстательной железы.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:46
Политика

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
REGNUM вчера в 04:28
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Константин Юрьевич Носков
Российский политик
Российский политик. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Эксперт в сфере IT, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации.
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