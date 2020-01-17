Политика

РБКРБКМинистр цифрового развития уйдет в отставку

Как руководитель Федеральной налоговой службы Мишустин участвовал во внедрении таких технологий, как ИНН и цифровая подпись. Выступая перед Госдумой, он назвал прорыв в сфере цифровизации одной из приоритетных задач своего правительства.
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с чего всё началось

Министр цифрового развития уйдет в отставку

До назначения министром Носков работал на НТВ, в Минэкономразвития, в аппарате правительства, был директором департамента информационных технологий и связи правительства и возглавлял аналитический центр при кабмине.
РБК13:08

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