Политика
РБКМинистр цифрового развития уйдет в отставку
Как руководитель Федеральной налоговой службы Мишустин участвовал во внедрении таких технологий, как ИНН и цифровая подпись. Выступая перед Госдумой, он назвал прорыв в сфере цифровизации одной из приоритетных задач своего правительства.
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с чего всё началось
До назначения министром Носков работал на НТВ, в Минэкономразвития, в аппарате правительства, был директором департамента информационных технологий и связи правительства и возглавлял аналитический центр при кабмине.РБК13:08
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СМИ: Министр цифрового развития Носков не войдет в новое правительство
Национальная служба новостей15:38
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