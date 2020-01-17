Недовольство работой Носкова связано в первую очередь с реализацией программы «Цифровая экономика», рассказывали РБК несколько источников в отрасли.

с чего всё началось

Как руководитель Федеральной налоговой службы Мишустин участвовал во внедрении таких технологий, как ИНН и цифровая подпись. Выступая перед Госдумой, он назвал прорыв в сфере цифровизации одной из приоритетных задач своего правительства.

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