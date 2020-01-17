Политика
РБКМинистр цифрового развития уйдет в отставку
Как руководитель Федеральной налоговой службы Мишустин участвовал во внедрении таких технологий, как ИНН и цифровая подпись. Выступая перед Госдумой, он назвал прорыв в сфере цифровизации одной из приоритетных задач своего правительства.
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с чего всё началось
Недовольство работой Носкова связано в первую очередь с реализацией программы «Цифровая экономика», рассказывали РБК несколько источников в отрасли.РБК13:08
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Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале
Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
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США ввели санкции против генерала КСИР за разгон протестов в Иране
Госдепартамент США внес в санкционные списки бригадного генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хасана Шавапура.
Экономика
На нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 млрд рублей
Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году исполнены на 91,4% - 1,6 трлн рублей из 1,75 трлн рублей.
Общество
Умер самый маленький в мире человек
Политика
Американские СМИ сравнили Путина с Берни Сандерсом
Рассматривая список мер социальной поддержки, Эвансу пришло на ум сравнить Владимира Путина с самым популярным в США политиком-социалистом Берни Сандерсом.
Гаджеты
Huawei P40 Pro появился на качественных изображениях
Политика
Киев в стратегии нацбезопасности предложил «гасить» конфликт с Россией
Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры для снижения вероятности эскалации конфликта и напряженности в отношениях с Россией, сообщается на сайте главы государства.
Политика
Госдума проголосовала за утверждение Мишустина премьер-министром
Напомним, что кандидатуру Михаила Мишустина вчера выдвинул президент России Владимир Путин сразу после того, как было объявлено о роспуске правительства.
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Премьер Украины Гончарук подал в отставку
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Глава ВЦИОМа рассказал о реакции россиян на послание Путина
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию произвело на россиян в основном положительное впечатление и вызвало надежду, а также чувство уверенности в завтрашнем дне.
Политика
В Чечне объяснили временную нетрудоспособность Кадырова
Здоровье
Назван самый простой и доступный способ сжечь лишний жир
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Заммэра Ярославля арестовали по делу о взятке
Кировский районный суд Ярославля в пятницу заключил под стражу подозреваемого в получении взятки заммэра Рината Бадаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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По данным Daily Mail, свадьба обойдется в 5 миллионов британских фунтов (это 6,5 миллионов долларов или 402,7 миллиона рублей).
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Футбол
Эшли Янг перешел из «Манчестер Юнайтед» в миланский «Интер»
Общество
Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова
В январе суд удовлетворил прошение SEC о раскрытии Telegram данных о его банковских операциях до 26 февраля, поскольку комиссия доказала, что выпущенные токены продавались не только в рамках ICO, то есть фактически использовались как ценные бумаги.
Футбол
Краневиттер перейдет из «Зенита» в «Монтеррей»
Общество
Disney проведет ребрендинг киностудии 20th Century Fox
Ожидается, что компания уберет слово Fox в названии киностудии 20th Century Fox и ее дочерней компании Fox Searchlight Pictures.
Шоу-бизнес
75-летний Максим Дунаевский женится в восьмой раз
В студии программы 75-летний композитор объявил о разводе со своей седьмой женой Мариной Рождественской, которая младше него на 27 лет.
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом
Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
Футбол
Моуринью прокомментировал интерес «Тоттенхэма» к Зе Луишу
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал интерес клуба к экс-форварду «Спартака» Зе Луишу, выступающему за «Порту».
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Таксист сбил трех человек в Москве
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Общество
Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале
Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Кино
Опрос. Российские зрители считают, что «Оскара» должен взять «Джокер»
Фильм «Джокер» должен завоевать «Оскар», считают большинство из участников опроса на ресурсе «Кино Mail.ru», 17 января сообщается на портале.