До назначения министром Носков работал на НТВ, в Минэкономразвития, в аппарате правительства, был директором департамента информационных технологий и связи правительства и возглавлял аналитический центр при кабмине.

с чего всё началось

Недовольство работой Носкова связано в первую очередь с реализацией программы «Цифровая экономика», рассказывали РБК несколько источников в отрасли.

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