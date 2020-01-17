Политика

РБКРБКМинистр цифрового развития уйдет в отставку

Недовольство работой Носкова связано в первую очередь с реализацией программы «Цифровая экономика», рассказывали РБК несколько источников в отрасли.
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с чего всё началось

Министр цифрового развития уйдет в отставку

До назначения министром Носков работал на НТВ, в Минэкономразвития, в аппарате правительства, был директором департамента информационных технологий и связи правительства и возглавлял аналитический центр при кабмине.
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