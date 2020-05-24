Общество
Сахалин.ИнфоМинистра экологии Сахалинской области проверят на уток
Правительство Сахалинской области инициировало прокурорскую проверку в отношении регионального министра экологии. Надзорный орган оценит законность отстрела уток, изображенных на фотографии Владимира Корнева, которую он выложил в свой Instagram-аккаунт. Это фото гуляет по сетям с прошлой недели.
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Сезон охоты открыт: сахалинский министр экологии решил пойти по стопам мэра Охи
SakhalinMedia.ru06:32
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