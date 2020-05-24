Правительство Сахалинской области инициировало прокурорскую проверку в отношении регионального министра экологии. Надзорный орган оценит законность отстрела уток, изображенных на фотографии Владимира Корнева, которую он выложил в свой Instagram-аккаунт. Это фото гуляет по сетям с прошлой недели.

Киберспорт «Пост в социальной сети не создает документ» — NS о неофициальных стримах и правилах Valve Аналитик студии RuHub Ярослав NS Кузнецов высказался на тему неофициальных трансляций турниров по Dota 2. По его мнению, ссылаться на «правило Valve» нет смысла, так как оно нигде и никогда не было закреплено юридически.

Происшествия В Приморье в городе Партизанске загорелась кровля больницы Площадь пожара в городской больнице №1 в Партизанске Приморского края увеличилась до 300 кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России. 17

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