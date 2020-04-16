Министр экономического развития РФ Максим Решетников решил лично проверить, как банки в сложных для бизнеса условиях выдают кредиты предпринимателям, которые несут убытки из-за пандемии. Он позвонил в несколько банков и попросил оформить беспроцентный кредит для выплаты заработных плат.

Глава Минэкономразвития РФ не смог взять кредит в банке

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