Экономика
Московский КомсомолецГлава Минэкономразвития РФ не смог взять кредит в банке
Министр экономического развития РФ Максим Решетников решил лично проверить, как банки в сложных для бизнеса условиях выдают кредиты предпринимателям, которые несут убытки из-за пандемии. Он позвонил в несколько банков и попросил оформить беспроцентный кредит для выплаты заработных плат.
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Глава МЭР решил проверить, как банки выдают нулевые кредиты бизнесу, и не смог взять заем
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