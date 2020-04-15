Экономика
URA.RuМинистр экономического развития РФ не смог получить кредит в банке
На своей странице в Instagram Решетников написал, что ему поступают жалобы от представителей бизнеса, которым банки отказывают, либо ограничивают в выдаче кредитов во время пандемии коронавируса. Министр экономразвития страны решил убедиться в этом лично.
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Глава МЭР решил проверить, как банки выдают нулевые кредиты бизнесу, и не смог взять заем
Znak.com15 апреля в 16:22
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 16:21, Ашберн
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Московский Комсомолец 05:21
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Панарин рассказал о границах благотворительности
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.
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Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»
РИА Новости вчера в 22:40
Киберспорт
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Virtus.pro вышла в гранд-финал ESL One Los Angeles. За весь турнир Virtus.pro не проиграла ни одной Bo3-серии.
Cyber.sports.ru 13:14
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Всероссийские проверочные работы перенесли на начало учебного года
Всероссийские проверочные работы для 4–8-х и 10–11-х классов переносятся на начало следующего учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
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В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
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Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
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Авто
Появились изображения новой Mazda 6
Капот, скорее всего, тоже удлинится – по крайней мере, таким он выглядит на концепте Mazda Vision Coupe, чья стилистика, по слухам, и должна стать главным лейтмотивом в создании новой Mazda 6. От него же новинке наверняка достанутся зауженные фары, визуально объединенные с более массивной (чем сейчас) решеткой радиатора.
Автоновости дня вчера в 04:13
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Захарова обвинила Би-би-си в предвзятости к РФ из-за коронавируса
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Известия 10:45
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Оби Микел: Дрогба хотел доказать Шевченко, что он главный в «Челси»
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Общество
В Москве выросла доля бессимптомных носителей коронавируса
У 60 процентов заразившихся коронавирусом москвичей заболевание протекает бессимптомно, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время" на Первом канале.
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