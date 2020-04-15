Экономика

URA.RuURA.RuМинистр экономического развития РФ не смог получить кредит в банке

На своей странице в Instagram Решетников написал, что ему поступают жалобы от представителей бизнеса, которым банки отказывают, либо ограничивают в выдаче кредитов во время пандемии коронавируса. Министр экономразвития страны решил убедиться в этом лично.
Читать в источнике
Комментировать1,1K

Подробнее о событии

Министр экономического развития РФ поработал «тайным покупателем» в банке

Интерфакс15 апреля в 16:42

Решетников призвал не делать банки крайними в проблемах с кредитами

РИА Новости16 апреля в 13:57

Частный интерес: почему банки не подчиняются решениям правительства

ПРАЙМ16 апреля в 08:57

Минэкономразвития: программа «нулевых кредитов» реализуется медленно

News.ruвчера в 06:21

Министр лично убедился в сложности получения льготных кредитов

РЕН ТВ15 апреля в 16:36

Глава Минэкономразвития лично проверил, дают ли банки льготные кредиты

REGNUM15 апреля в 16:32

Глава МЭР решил проверить, как банки выдают нулевые кредиты бизнесу, и не смог взять заем

Znak.com15 апреля в 16:22
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 16:21, Ашберн
Происшествия

В российском городе нарушители самоизоляции провели тайную вечеринку

Lenta.ru 10:53
84
Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
733
Общество

В Нью-Йорке разрешат вступать в брак по видеосвязи

На фоне эпидемии коронавируса власти штата Нью-Йорк разрешат жителям вступать в брак по видеосвязи, сообщил 18 апреля губернатор Эндрю Куомо.
Известия 15:42
Общество

В Москве умерли еще 28 человек с коронавирусом

РБК 16:15
5
Авто

В Haval рассказали о комплектациях нового внедорожника H5

Буквально недавно китайский автоконцерн «Хавал» порадовал своих фанатов новым внедорожником под индексом Н5.
Лезги газет 16 апреля в 00:31
24
Здоровье

В Удмуртии выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом

Александр Бречалов рассказал журналистам о 30 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в республике.
Моя Удмуртия 08:44
23
Шоу-бизнес

Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы

Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
РБК 13:40
4
Общество

Нобелевский лауреат заявил о лабораторном происхождении коронавируса

Говорит Москва вчера в 14:05
893
Происшествия

В Липецкой области умер первый пациент с коронавирусом

Первая смерть пациента с подтвержденным коронавирусом зарегистрирована в Липецкой области.
ТАСС 06:22
19
Здоровье

В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса

У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:16
603
Общество

Опубликована новая карта распространения коронавируса в Подмосковье

Подмосковное министерство здравоохранения обновило карту распространения коронавируса - из нее следует, что больше всего заболевших сосредоточено в основном в городских округах, непосредственно граничащих с Москвой.
Российская газета 16 апреля в 08:29
426
Религия

Саратовские храмы запустили верующих на пасхальную службу

REGNUM 16:13
5
Политика

МИД РФ направил ноту посольству Норвегии из-за задержания траулера

В посольство Норвегии в Москве направлена нота в связи с задержанием норвежской береговой охраной российского рыболовного траулера "Борей".
Российская газета вчера в 18:49
123
Происшествия

В Кировской области нашли одного из напавших на врача скорой помощи

Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов.
РИА Новости 16:03
231
Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
3,1K
Культура

Сериал «Зулейха открывает глаза» рассорил россиян

Московский Комсомолец 05:21
1,3K
Хоккей

Панарин рассказал о границах благотворительности

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 16:14
Общество

Отец гонщика Шварцмана умер от коронавируса

Вести.Ru 13:02
2
Политика

Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»

РИА Новости вчера в 22:40
130
Киберспорт

Virtus.pro не проиграла ни одной Bo3-серии на ESL One Los Angeles

Virtus.pro вышла в гранд-финал ESL One Los Angeles. За весь турнир Virtus.pro не проиграла ни одной Bo3-серии.
Cyber.sports.ru 13:14
1
Общество

Всероссийские проверочные работы перенесли на начало учебного года

Всероссийские проверочные работы для 4–8-х и 10–11-х классов переносятся на начало следующего учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Коммерсантъ вчера в 04:22
576
Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Москве

Ранее стало известно о гибели одного человека в результате столкновения автобуса Мосгортранса и легкового автомобиля Hyundai в районе дома №45 на Кутузовском проспекте.
RT на русском 15:02
72
Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
1,4K
Религия

В Москву доставили Благодатный огонь

ТАСС 13:04
524
Экономика

Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения

Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия вчера в 05:13
914
Авто

Появились изображения новой Mazda 6

Капот, скорее всего, тоже удлинится – по крайней мере, таким он выглядит на концепте Mazda Vision Coupe, чья стилистика, по слухам, и должна стать главным лейтмотивом в создании новой Mazda 6. От него же новинке наверняка достанутся зауженные фары, визуально объединенные с более массивной (чем сейчас) решеткой радиатора.
Автоновости дня вчера в 04:13
19
Общество

За нарушение самоизоляции в Подмосковье составили 900 протоколов

За неделю сотрудники правоохранительных органов в Московской области составили 900 протоколов за нарушение самоизоляции.
Известия 14:42
27
Политика

Захарова обвинила Би-би-си в предвзятости к РФ из-за коронавируса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила британский телеканал Би-би-си в предвзятом освещении действий страны в борьбе с коронавирусом.
Известия 10:45
245
Футбол

Оби Микел: Дрогба хотел доказать Шевченко, что он главный в «Челси»

Экс-полузащитник лондонского «Челси» Джон Оби Микел поделился мнением о бывшем партнёре по команде Андрее Шевченко.
Чемпионат 10:20
Общество

В Москве выросла доля бессимптомных носителей коронавируса

У 60 процентов заразившихся коронавирусом москвичей заболевание протекает бессимптомно, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время" на Первом канале.
РИА Новости 15:27
363
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное