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Kaluga-poisk.ru
Kaluga-poisk.ru

Министр экономического развития РФ посетил Калужскую область

11 сентября министр экономического развития РФ Максим Решетников посетил Калужскую область. Решетников побывал на двух предприятиях Людиновского района: ООО "Агро-Инвест" и ООО "Кроношпан Калуга". В поездке министра сопровождал врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.В источнике
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Обнинск.Name

Максим Решетников встретился с руководителями компаний - резидентов Особой экономической зоны «Калуга»

Обнинск.Nameвчера в 12:20
Калужские Губернские Ведомости

Министр экономического развития России посетил Калужскую область

Калужские Губернские Ведомостивчера в 10:13
Весть (Калужская область)

Максим Решетников посетил с рабочей поездкой Калужскую область

Весть (Калужская область)вчера в 08:46
ТРК Ника

Максим Решетников побывал в людиновских теплицах

ТРК Никавчера в 09:44
Московский Комсомолец Калуга

Моменты рабочего визита в Калужскую область главы Минэкномразвития РФ

Московский Комсомолец Калугавчера в 10:26
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Калужскую область посетил Максим Решетников

Калужская Неделявчера в 09:17
Kaluga-poisk.ru

Министр экономического развития РФ посетил Калужскую область

Kaluga-poisk.ruвчера в 10:04

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права
РИА Новостивчера в 16:23
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Малые предприятия сокращают расходы на зарплаты и офисы

Малые предприятия сокращают расходы на зарплаты и офисы В последние три месяца малый бизнес вынужден урезать свои траты — как следует из результатов опроса, проведенного Райффайзенбанком, 76% респондентов начали экономить.
Коммерсантъвчера в 05:57
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Кабмин переименовал Минкомсвязь в Минцифры

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ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

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РБКвчера в 16:31
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МИД ФРГ допустил санкции против «Северного потока-2» из-за Навального

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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

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Газета.Ruвчера в 02:25
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