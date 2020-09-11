Министр экономического развития РФ посетил Калужскую область
11 сентября министр экономического развития РФ Максим Решетников посетил Калужскую область. Решетников побывал на двух предприятиях Людиновского района: ООО "Агро-Инвест" и ООО "Кроношпан Калуга". В поездке министра сопровождал врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.В источнике
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Министр экономического развития России посетил Калужскую область
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