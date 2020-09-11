В ОСК рассказали о разработке новейших подлодок пятого поколения

Рахманов отмечает, что изначально разработка атомной подлодки «Хаски» и дизельной «Калины» проходила при финансировании Министерства обороны, сейчас же работы ведутся в рамках того, что можно сделать инициативно за счет ОСК.