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Kaluga-poisk.ru
Kaluga-poisk.ru

Министр экономического развития РФ посетил Калужскую область

11 сентября министр экономического развития РФ Максим Решетников посетил Калужскую область. Решетников побывал на двух предприятиях Людиновского района: ООО "Агро-Инвест" и ООО "Кроношпан Калуга". В поездке министра сопровождал врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.В источнике
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Московский Комсомолец Калуга

Моменты рабочего визита в Калужскую область главы Минэкномразвития РФ

Московский Комсомолец Калугавчера в 10:26
Калужские Губернские Ведомости

Министр экономического развития России посетил Калужскую область

Калужские Губернские Ведомостивчера в 10:13
Kaluga-poisk.ru

Министр экономического развития РФ посетил Калужскую область

Kaluga-poisk.ruвчера в 10:04
ТРК Ника

Максим Решетников побывал в людиновских теплицах

ТРК Никавчера в 09:44
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Максим Решетников встретился с руководителями компаний - резидентов Особой экономической зоны «Калуга»

Обнинск.Nameвчера в 12:20
Калужская Неделя

Калужскую область посетил Максим Решетников

Калужская Неделявчера в 09:17
Весть (Калужская область)

Максим Решетников посетил с рабочей поездкой Калужскую область

Весть (Калужская область)вчера в 08:46

Россия может столкнуться с дефицитом средств для выплат безработным

Москва, 12 сентября 2020, 04:51 — REGNUM Дефицит средств, которые выделяют субъектам РФ для выплаты пособий по безработице, достигнет к концу этого года 54,3 млрд рублей, говорится в проекте распоряжения российского правительства, разработанном Министерством труда РФ.
Россия может столкнуться с дефицитом средств для выплат безработным
REGNUM21:51
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В ОСК рассказали о разработке новейших подлодок пятого поколения

Рахманов отмечает, что изначально разработка атомной подлодки «Хаски» и дизельной «Калины» проходила при финансировании Министерства обороны, сейчас же работы ведутся в рамках того, что можно сделать инициативно за счет ОСК.
В ОСК рассказали о разработке новейших подлодок пятого поколения
Evo-rus.com10 сентября в 01:11
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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.
РИА Новости19:08
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Рогозин назвал сроки начала модернизации космодрома «Морской старт»

Москва, 12 сентября 2020, 05:36 — REGNUM Работы по восстановлению плавучего космодрома «Морской старт» могут начаться уже в ноябре 2020 года, заявил 11 сентября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в передаче «Линия генерального» на своей странице в YouTube.
REGNUM22:36
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В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новости20:40
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Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUM21:20
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Валерия появилась на юбилее Долиной в «золоте»

На свой юбилей Лариса пригласила всех своих друзей, в числе которых была Алла Пугачёва с Максимом Галкиным, Иосиф Пригожин с супругой Валерией, Александр Буйнов и другие звёзды отечественной эстрады.
CT newsвчера в 07:05
13

ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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В России разработают СВЧ-радиолокаторы для беспилотных вертолетов

В России начата разработка СВЧ-радиолокаторов для беспилотных и малоразмерных вертолетов, соответствующее соглашение заключили Центр вертолетостроения и холдинг "Росэлектроника".
Военное обозрение10 сентября в 06:04
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В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российские ракетный комплекс "Авангард" является "шедевром российской армии", боевые характеристики которого делают его "даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба", пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
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