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Kaluga-poisk.ru
Kaluga-poisk.ru

Министр экономического развития РФ посетил Калужскую область

11 сентября министр экономического развития РФ Максим Решетников посетил Калужскую область. Решетников побывал на двух предприятиях Людиновского района: ООО "Агро-Инвест" и ООО "Кроношпан Калуга". В поездке министра сопровождал врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.В источнике
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Обнинск.Name

Максим Решетников встретился с руководителями компаний - резидентов Особой экономической зоны «Калуга»

Обнинск.Nameвчера в 12:20
Калужские Губернские Ведомости

Министр экономического развития России посетил Калужскую область

Калужские Губернские Ведомостивчера в 10:13
Калужская Неделя

Калужскую область посетил Максим Решетников

Калужская Неделявчера в 09:17
ТРК Ника

Максим Решетников побывал в людиновских теплицах

ТРК Никавчера в 09:44
Московский Комсомолец Калуга

Моменты рабочего визита в Калужскую область главы Минэкномразвития РФ

Московский Комсомолец Калугавчера в 10:26
Kaluga-poisk.ru

Министр экономического развития РФ посетил Калужскую область

Kaluga-poisk.ruвчера в 10:04
Весть (Калужская область)

Максим Решетников посетил с рабочей поездкой Калужскую область

Весть (Калужская область)вчера в 08:46

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».
REGNUM21:34
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В Краснодаре с одного из участков для голосования выгнали независимых наблюдателей

Как пишет интернет-издание «Медиазона» со ссылкой на очевидца, после закрытия участка, члены комиссии начали собирать бюллетени, не сообщив об этом коллегам с правом совещательного голоса, кроме представителей «Единой России».
Эхо Москвы02:35

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
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Травматолог-ортопед Терновой назвал главные требования к осенней обуви

"В современном городе мокрые ноги грозят простудными заболеваниями, воспалением ахиллова сухожилия – оно становится красным, нарушается ходьба, это может приводить к боли", — заявил Терновой.
Слово и Дело21:51
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Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре

Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Уфимские Заметки10 сентября в 09:31
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Врачи 25 лет скрывали от ВИЧ-инфицированного мужчины его диагноз

Ветеран Военно-морских сил США прожил 25 лет с ВИЧ-инфекцией, не зная о своем диагнозе, поскольку государственные медработники никогда не сообщали ему о положительном результате теста, сделанного в 1995 году.
Lenta.ru00:49
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Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга Исаева

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 13 октября замдиректора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.
Ведомостивчера в 12:24
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