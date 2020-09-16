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Российская газета
Российская газета

Минэкономразвития ожидает укрепления рубля к концу года

Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что рубль в данный момент недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами, и ожидает возвращения национальной валюты к фундаментально обоснованному уровню в конце этого - начале следующего года.В источнике
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Вести.Ru

Решетников: рубль сейчас недооценен из-за страхов инвесторов

Вести.Ru16 сентября в 08:21
Ведомости

Решетников назвал причину недооцененности рубля

Ведомости16 сентября в 09:49
Российская газета

Минэкономразвития ожидает укрепления рубля к концу года

Российская газета16 сентября в 08:49
РБК

Глава Минэкономразвития объяснил слабость рубля переоценкой рисков

РБК16 сентября в 08:39
РИА Новости

Названа причина недооцененности рубля в мире

РИА Новостивчера в 02:18
RT на русском

В Минэкономразвития дали прогноз по курсу рубля

RT на русском16 сентября в 07:56
ПРАЙМ

Решетников объяснил, почему рубль сейчас недооценен

ПРАЙМ16 сентября в 07:45

Киев согласился включить формулу Штайнмайера в закон о Донбассе

В декабре на саммите «нормандской четверки» в Париже был достигнут ряд договоренностей, в том числе об обмене удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, закреплении в законодательстве формулы Штайнмайера, определяющей порядок вступления в силу закона об особом статусе и проведение местных выборов в Донбассе.
Киев согласился включить формулу Штайнмайера в закон о Донбассе
Известия17:31
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Песков заявил об отсутствии оснований для новой самоизоляции

На вопрос журналистов, нет ли планов усилить "карантин" из-за коронавируса и вернуться к режиму самоизоляции хотя бы частично, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Нет, никаких обсуждений не ходит" .
Песков заявил об отсутствии оснований для новой самоизоляции
Российская газетавчера в 06:20
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Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевские премии

Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидеры еще пяти государств вошли в четверг в число обладателей шуточной Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), присуждаемой за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения.
ТАСС Наука 20:39
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Российские дипломаты намерены потребовать от США раъясненний

Телеканал сообщил, что Вашингтон поддерживает деятельность "украинских подразделений в Крыму", а якобы существующая российская программа выплат афганским талибам (террористическая организация "Талибан", запрещена в РФ) за убийства американских военных, о чем писали СМИ, является ответом на поддержку деятельности украинских террористов.
Интерфакс21:39

Главный санитарный врач США призвал носить маски и после пандемии

Главный санитарный врач США вице-адмирал Джером Адамс заявил, что ношение масок и измерение температуры при входе в здания необходимо продолжить и после пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Аргументы и Факты20:06

В МИД РФ ответили на требования Польши о выдаче российских диспетчеров

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает Польшу прекратить травлю российских диспетчеров по делу авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент Лех Качиньский.
ТК Звездавчера в 11:14
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
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В Волгограде наказали фельдшера, бросившего на улице пациентку

Фельдшер скорой помощи в Волгограде наказан в дисциплинарном порядке за то, что оставил на улице пациентку с ОРВИ, которой отказали в госпитализации, сообщил в среду журналистам главный врач клинической станции скорой медицинской помощи в Волгограде Олег Ярыгин.
ТАССвчера в 07:38
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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