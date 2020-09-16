Минэкономразвития ожидает укрепления рубля к концу года
Смотрите также
Песков заявил об отсутствии оснований для новой самоизоляции
Главный санитарный врач США призвал носить маски и после пандемии
В МИД РФ ответили на требования Польши о выдаче российских диспетчеров
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
«Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» и вылетело из Лиги Европы
Российские и белорусские военные на учениях провели стрельбы
Apple презентовала новое обновление iOS 14 GM и iPadOS 14 GM
Самку китовой акулы признали самой большой в мире рыбой
СК назвал поджог причиной пожара в частной клинике в Красноярске
В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину
Зарплата Овечкина в «Вашингтоне» может составить 12 млн долларов в год
Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы
Кремль ответил на планы Польши арестовать российских диспетчеров
Минобрнауки изменило порядок приема студентов в вузы
«Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» и вылетело из Лиги Европы
СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет
Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%
Врио президента Боливии сняла свою кандидатуру на выборах президента
Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что рубль в данный момент недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами, и ожидает возвращения национальной валюты к фундаментально обоснованному уровню в конце этого - начале следующего года.В источнике
Подробнее о событии