Коронавирус
РБКМинистр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году. Об этом он заявил в передаче «Познер» на «Первом канале», передает ТАСС.
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Армия и оружие
УНМ ДНР: украинскую ДРГ уничтожил некачественный украинский миномет
За последние сутки части ВСУ 11 раз открывали огонь по населенным пунктам Донецкой народной республики (ДНР).
Недвижимость.RU 15:48
Происшествия
На Брянск обрушился ураганный ветер
Городской телеканал (Брянск) 13:21
Энергетика
Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти
12 апреля Россия совместно со странами ОПЕК и другими производителями нефти, не входящими в картель, договорились о рекордном сокращении нефтедобычи с 1 мая до начала мая 2022 года.
РБК 16:52
Общество
В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще 14 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19.
Коммерсантъ 16:29
Общество
Китай ответил на обвинения СМИ в распространении коронавируса
Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что нет никаких научных доказательств того, что новый коронавирус "утек" из лаборатории в Ухане, пишет РИА Новости.
Sputnik Кыргызстан 06:24
Экономика
Мишустин ответил на слова главы МЭР фразой «это поручение президента»
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова, назвавшего льготные кредиты для малого и среднего бизнеса убыточными для банков.
РБК 07:47
Политика
Президент Путин сегодня выступит с новым обращением
Президент России Владимир Путин после 15 часов по Москве выступит с обращением. Оно будет оглашено перед совещанием с правительством.
Все новости (Нижний Тагил) вчера в 06:02
Происшествия
Еще один роддом в Петербурге закрылся на карантин
Как сообщалось ранее 16 апреля, пациентка, у которой подтвердили новую коронавирусную инфекцию, поступила в родильный дом №10 в Петербурге с угрозой преждевременных родов.
Мойка78 14:45
Происшествия
Задержан адвокат бывшего министра Открытого правительства Абызова
ФСБ задержала в Москве Александра Вершинина, адвоката бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Lenta.ru 14:46
Политика
Кремль принял решение перенести парад Победы
О переносе парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне власти России объявят в ближайшие дни.
RuNews24.ru вчера в 18:17
Общество
Генсек ООН дал прогноз по детской смертности из-за пандемии
Нью-Йорк, США, 16 апреля 2020, 21:40 — REGNUM Сотни тысяч детей могут погибнуть в мире из-за пандемии, заявил 16 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своём видеообращении.
REGNUM 14:40
Общество
Шалимов считает, что Путин не виноват в нищете россиян
Наставник «Ахмата» Игорь Шалимов высказал мнение по поводу конфликта между телеведущим Владимиром Соловьевым и популярным журналистом Василием Уткиным.
ProstoProSport 12:15
Общество
Глава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом в городе.
RT на русском 13:42
Транспорт
Цифровые пропуска могут ввести в Петербурге вслед за Москвой
В Петербурге могут временно ввести цифровые пропуска из-за коронавирусной инфекции.
МР7.ру 15:43
Происшествия
На складе Большого театра обнаружили тело мужчины
На складе Большого театра обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.
РБК 15:45
Политика
ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России
В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.
Газета.Ru 14:50
Армия и оружие
В НАТО объявили о планах сдерживать Россию и бороться с коронавирусом
По мнению авторов исследования, тщательное и совместное планирование по поддержанию военного потенциала Североатлантического альянса на требуемом уровне имеет первостепенное значение для государств-участников НАТО, чтобы смягчить удар от того, что может быть беспрецедентным шоком для альянса, вызванным пандемией COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:25
Общество
Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков
Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
РБК 11:04
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета 08:11
Здоровье
Как частная скорая пациентку с пневмонией 5 часов по области катала
Пациентка из Кудрово, воспользовавшаяся услугами частной скорой, не могла получить медицинскую помощь в течение нескольких часов.
Online47.ru 09:41
Здоровье
Итальянские врачи поблагодарили российских коллег за помощь в Бергамо
Итальянские медики поблагодарили российских коллег, работающих с ними в полевом госпитале в Бергамо, где находится один из самых серьезных очагов эпидемии COVID-19 на Апеннинах.
РИА Новости 13:09
Общество
Рошаль заявил о приближении России к пику эпидемии коронавируса
Как ранее заявил доктор биологических наук, академик РАН Михаил Кирпичников, в России эпидемия коронавируса достигнет пика в конце апреля — начале мая, после чего выйдет на плато без прироста числа заразившихся.
РБК 08:10
Здоровье
Правительство разрешило лечить от коронавируса китайским лекарством
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о распределении незарегистрированного в России препарата между больницами страны для лечения заболевания.
Российская газета 13:52
Здоровье
В Африке коронавирусом могут заболеть 10 млн человек
В Африке могут заболеть коронавирусом около 10 миллионов человек, пока что инфицированных 17 тысяч рублей.
Gazeta.SPb 16:35
Здоровье
Трое врачей с коронавирусом находятся в реанимации больницы Боткина
В четверг, 16 апреля, стало известно, что в реанимации инфекционной больницы имени С.П. Боткина в Петербурге находятся 18 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.
Форпост Северо-Запад 15:05
Экономика
Более 500 тыс. предпринимателей получат средства на выплату зарплат
Бизнес начнет получать средства из федерального бюджета на выплату зарплат уже с 18 мая.
EastRussia 07:25
Космос
Сервис от NASA покажет, что видел телескоп «Хаббл» в ваш день рождения
В ответ сервис выдаст снимок космоса, который был сделан телескопом «Хаббл» в один из ваших дней рождения.
Слово и Дело 04:46