Коронавирус

РБКРБКМинистр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году. Об этом он заявил в передаче «Познер» на «Первом канале», передает ТАСС.
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Решетников исключил вероятность дефолта по аналогии с 1998 годом

RT на русском15:43

Глава Минэкономразвития исключил вероятность дефолта в России по аналогии с 1998 годом

ТАСС13:12

Глава Минэкономразвития исключил повторение дефолта 1998 года

РИА Новости15:19

Министр экономразвития исключил повторение дефолта 1998 года

Газета.Ru15:00

Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

РБК14:32

Министр Решетников оценил вероятность дефолта и роста безработицы в России

URA.Ru14:31

В России дефолт 1998 года не повторится

Ёлдаш15:34
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Армия и оружие

УНМ ДНР: украинскую ДРГ уничтожил некачественный украинский миномет

За последние сутки части ВСУ 11 раз открывали огонь по населенным пунктам Донецкой народной республики (ДНР).
Недвижимость.RU 15:48
Армия и оружие

США назвали преимущества российской торпеды «Физик»

NewInform 01:46
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Происшествия

На Брянск обрушился ураганный ветер

Городской телеканал (Брянск) 13:21
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Энергетика

Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти

12 апреля Россия совместно со странами ОПЕК и другими производителями нефти, не входящими в картель, договорились о рекордном сокращении нефтедобычи с 1 мая до начала мая 2022 года.
РБК 16:52
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Общество

В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще 14 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19.
Коммерсантъ 16:29
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Общество

Китай ответил на обвинения СМИ в распространении коронавируса

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что нет никаких научных доказательств того, что новый коронавирус "утек" из лаборатории в Ухане, пишет РИА Новости.
Sputnik Кыргызстан 06:24
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Экономика

Мишустин ответил на слова главы МЭР фразой «это поручение президента»

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова, назвавшего льготные кредиты для малого и среднего бизнеса убыточными для банков.
РБК 07:47
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Политика

Президент Путин сегодня выступит с новым обращением

Президент России Владимир Путин после 15 часов по Москве выступит с обращением. Оно будет оглашено перед совещанием с правительством.
Все новости (Нижний Тагил) вчера в 06:02
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Культура

Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов

РБК 16:21
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Происшествия

Еще один роддом в Петербурге закрылся на карантин

Как сообщалось ранее 16 апреля, пациентка, у которой подтвердили новую коронавирусную инфекцию, поступила в родильный дом №10 в Петербурге с угрозой преждевременных родов.
Мойка78 14:45
Происшествия

Задержан адвокат бывшего министра Открытого правительства Абызова

ФСБ задержала в Москве Александра Вершинина, адвоката бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Lenta.ru 14:46
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Политика

Кремль принял решение перенести парад Победы

О переносе парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне власти России объявят в ближайшие дни.
RuNews24.ru вчера в 18:17
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Общество

Генсек ООН дал прогноз по детской смертности из-за пандемии

Нью-Йорк, США, 16 апреля 2020, 21:40 — REGNUM Сотни тысяч детей могут погибнуть в мире из-за пандемии, заявил 16 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своём видеообращении.
REGNUM 14:40
9
Общество

Шалимов считает, что Путин не виноват в нищете россиян

Наставник «Ахмата» Игорь Шалимов высказал мнение по поводу конфликта между телеведущим Владимиром Соловьевым и популярным журналистом Василием Уткиным.
ProstoProSport 12:15
11
Общество

Глава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом в городе.
RT на русском 13:42
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Транспорт

Цифровые пропуска могут ввести в Петербурге вслед за Москвой

В Петербурге могут временно ввести цифровые пропуска из-за коронавирусной инфекции.
МР7.ру 15:43
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Происшествия

На складе Большого театра обнаружили тело мужчины

На складе Большого театра обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.
РБК 15:45
15
Политика

ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России

В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.
Газета.Ru 14:50
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Армия и оружие

В НАТО объявили о планах сдерживать Россию и бороться с коронавирусом

По мнению авторов исследования, тщательное и совместное планирование по поддержанию военного потенциала Североатлантического альянса на требуемом уровне имеет первостепенное значение для государств-участников НАТО, чтобы смягчить удар от того, что может быть беспрецедентным шоком для альянса, вызванным пандемией COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:25
4
Общество

Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков

Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
РБК 11:04
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета 08:11
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Здоровье

Как частная скорая пациентку с пневмонией 5 часов по области катала

Пациентка из Кудрово, воспользовавшаяся услугами частной скорой, не могла получить медицинскую помощь в течение нескольких часов.
Online47.ru 09:41
17
Здоровье

Итальянские врачи поблагодарили российских коллег за помощь в Бергамо

Итальянские медики поблагодарили российских коллег, работающих с ними в полевом госпитале в Бергамо, где находится один из самых серьезных очагов эпидемии COVID-19 на Апеннинах.
РИА Новости 13:09
9
Общество

Рошаль заявил о приближении России к пику эпидемии коронавируса

Как ранее заявил доктор биологических наук, академик РАН Михаил Кирпичников, в России эпидемия коронавируса достигнет пика в конце апреля — начале мая, после чего выйдет на плато без прироста числа заразившихся.
РБК 08:10
29
Здоровье

Правительство разрешило лечить от коронавируса китайским лекарством

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о распределении незарегистрированного в России препарата между больницами страны для лечения заболевания.
Российская газета 13:52
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Здоровье

В Африке коронавирусом могут заболеть 10 млн человек

В Африке могут заболеть коронавирусом около 10 миллионов человек, пока что инфицированных 17 тысяч рублей.
Gazeta.SPb 16:35
11
Здоровье

Трое врачей с коронавирусом находятся в реанимации больницы Боткина

В четверг, 16 апреля, стало известно, что в реанимации инфекционной больницы имени С.П. Боткина в Петербурге находятся 18 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.
Форпост Северо-Запад 15:05
55
Игры

Переиздание Crysis выйдет даже на «карманной» консоли Nintendo Switch

Вести.Ru 12:16
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Экономика

Более 500 тыс. предпринимателей получат средства на выплату зарплат

Бизнес начнет получать средства из федерального бюджета на выплату зарплат уже с 18 мая.
EastRussia 07:25
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Космос

Сервис от NASA покажет, что видел телескоп «Хаббл» в ваш день рождения

В ответ сервис выдаст снимок космоса, который был сделан телескопом «Хаббл» в один из ваших дней рождения.
Слово и Дело 04:46
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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