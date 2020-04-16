Экономика

ВедомостиВедомостиМинистр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года

Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
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Глава Минэкономики исключил повторение дефолта 1998 года

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Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года

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ТАССвчера в 13:12
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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