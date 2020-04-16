Экономика
ВедомостиМинистр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года
Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
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Общество
МЧС рекомендовало не носить маски на улице
МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
Общество
«Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане
Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю.
РБК 01:39
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Общество
В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще 14 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:29
Энергетика
Brent подорожала до $28,35 за баррель
К 7:55 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,53 (1,91%), до $28,35 за баррель.
Интерфакс 01:09
Политика
Путин снова обратится к россиянам в ходе совещания с министрами
"Будет выступление (Путина) в начале совещания с членами правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обращение главы государства к россиянам в начале мероприятия.
Интерфакс 15 апреля в 06:18
Происшествия
Офицеры МВД заступились за арестованных генералов
Напомним, расследование в отношении генералов привело к отставке начальника следственного департамента Александра Романова.
Коммерсантъ вчера в 13:52
Политика
Путин отложил проведение парада Победы
RT на русском вчера в 11:16
Политика
Правительство Камчатского края ушло в отставку
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов отправил в отставку членов правительства региона.
ТАСС 00:50
Общество
Второй случай коронавируса выявили в Республике Алтай
Второй подтвержденный случай коронавируса диагностировали в Республике Алтай.
ТАСС вчера в 23:26
Политика
Седьмым кандидатом на пост мэра Иркутска стал Вячеслав Григорьев
Седьмым кандидатом на пост мэра Иркутска стал 42-летний генеральный директор АО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности», кандидат технических наук, член-корреспондент Российской инженерной академии Вячеслав Григорьев.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 00:35
Игры
В Сети опубликован новый трейлер фанатского ремастера Stalker Clear Sky
OAnews 15 апреля в 15:02
Здоровье
Российский врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус
По состоянию на 15 апреля, в России заразились коронавирусом более 24 тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 18:09
Шоу-бизнес
Ирина Шейк показала, как она выглядела в 14 лет
34-летняя Ирина Шейк, которую последнее время видят в компании Вито Шнабеля, бывшего бойфренда Хайди Клум, решила поделиться с фанатами кадром из своего киноархива.
7Дней.ру 00:00
Происшествия
В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка
16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
Происшествия
В центре Москвы загорелся пятиэтажный офис
Пятиэтажное офисное здание загорелось в центре Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Газета.Ru 00:57
Общество
Почти 50% малых и средних предприятий не могут получить господдержку
По данным Торгово-промышленной палаты, 48% малых и средних предприятий России сообщают о невозможности воспользоваться мерами государственной поддержки, которые были приняты правительством для помощи пострадавшим от борьбы с коронавирусом.
Московский Комсомолец 01:37
Религия
Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа
У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
Политика
Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну в случае срыва сделки о выдаче очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ).
Известия вчера в 22:44
Общество
Глава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом в городе.
RT на русском вчера в 13:42
Происшествия
В Новосибирской области выявили 11 новых зараженных коронавирусом
В Новосибирской области за сутки зафиксировали 11 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК вчера в 00:33
Экономика
Коронавирус отнял десятки миллиардов рублей у школ и дорог
Программа возведения новых школ недосчитается 37 миллиардов рублей.
Уралинформбюро 01:06
Здоровье
Министр Мазина: Пневмонии в регионе утяжеляются
Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина рассказала, что в настоящее время больных принимают три медицинские организации.
Четвертая Власть вчера в 11:46
Футбол
Андрей Канчельскис — лучший россиянин в истории АПЛ
Известное спортивное медиа beIN Sports опубликовало свой рейтинг лучших российских футболистов, когда-либо выступавших в английской Премьер-лиге.
Bethub.org 15 апреля в 05:42
Общество
В Липецке, Ельце и Чаплыгине заработал режим СМС-пропусков
С сегодняшнего дня в Липецке, Ельце, Чаплыгине начинает действовать система СМС — пропусков.
ГТРК Липецк 01:32
Культура
Участники шоу «Голос. Дети» сдадут тесты на коронавирус
Piter.tv вчера в 05:38
Общество
Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США
Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском вчера в 19:18
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31