Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).

Общество МЧС рекомендовало не носить маски на улице МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса. 854

Общество «Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю. 1

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 697

Энергетика Brent подорожала до $28,35 за баррель К 7:55 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,53 (1,91%), до $28,35 за баррель. 6

Происшествия Офицеры МВД заступились за арестованных генералов Напомним, расследование в отношении генералов привело к отставке начальника следственного департамента Александра Романова. 6

Политика Правительство Камчатского края ушло в отставку Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов отправил в отставку членов правительства региона. 11

Политика Седьмым кандидатом на пост мэра Иркутска стал Вячеслав Григорьев Седьмым кандидатом на пост мэра Иркутска стал 42-летний генеральный директор АО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности», кандидат технических наук, член-корреспондент Российской инженерной академии Вячеслав Григорьев. 41

Происшествия В центре Москвы загорелся пятиэтажный офис Пятиэтажное офисное здание загорелось в центре Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Общество Почти 50% малых и средних предприятий не могут получить господдержку По данным Торгово-промышленной палаты, 48% малых и средних предприятий России сообщают о невозможности воспользоваться мерами государственной поддержки, которые были приняты правительством для помощи пострадавшим от борьбы с коронавирусом.

Религия Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте. 3

Политика Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну в случае срыва сделки о выдаче очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ). 100