Экономика
ВедомостиМинистр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года
Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
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с чего всё началось
Во вторник, 16 апреля, глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире телепрограммы «Познер» заявил о том, что в России даже несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию невозможен дефолт, который случился в стране в 1998 году.Невские Новости16 апреля в 15:36
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Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
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Общество
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Сообщение содержит слово "пропуск", данные указываются в ряд через знак "*".
РИА Новости 08:06
Общество
Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики
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Вести.Ru вчера в 08:50
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В РФ создан мини-ПК на процессоре «Байкал»
Газета DAILY 13:37
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Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
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Духовное собрание мусульман попросило извинений за сериал о репрессиях
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Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
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Вести.Ru 09:05
Религия
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МонаВиста вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Друг Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы
Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, чувствует себя хорошо, находится в обычной больничной палате без поддерживающих средств и восстанавливает силы, сообщил друг артистки, певец Евгений Гор.
РИА Новости вчера в 12:30
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
Общество
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Порядка 60% москвичей с коронавирусом являются бессимптомными носителями.
ТАСС 01:13
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК 12:25
Космос
Рогозин объяснил отмену запуска спутников с Байконура
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил отмену запуска спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» с космодрома Байконур в марте, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 14:16
Общество
В России составили портрет типичного несовершеннолетнего преступника
В Университете прокуратуры России разработали криминологическую характеристику личности несовершеннолетнего преступника.
Известия 06:52
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Политика
«Роскосмос» снизил стоимость пусков ракет на 39%
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РИА Новости 13:15
Общество
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Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем канале в YouTube рассказал, как нужно дезинфицировать маски.
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Финансы
Костин призвал ЦБ предоставить банкам дешевые деньги по спецпрограммам
Банк России (ЦБ) мог бы предоставлять кредитным организациям более дешевые деньги (удешевление займов за счет мер регулятора), заявил президент—председатель правления ВТБ Андрей Костин.
Коммерсантъ 12:10
Политика
Лукашенко оценил тактику борьбы с коронавирусом в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна выбрала верную тактику борьбы с коронавирусной инфекцией.
Взгляд.ру 07:15
Здоровье
В Поморье усилили меры против распространения коронавируса
Меры, направленные против распространения коронавируса, усилили в Поморье.
ФАН 07:46
Транспорт
Собянин продлил и дополнил пропускной режим в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ранее принятые ограничения до 1 мая, а также ввел в столице дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса – они начнут действовать с 22 апреля.
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Зеленский представил план возвращения Донбасса
Своими планами по возвращение контроля над Донбассом Владимир Зеленский высказал в программе "Свобода слова с Савиком Шустером".
RuNews24.ru 17 апреля в 20:18
Политика
Путин поздравил россиян с Пасхой
Президент России Владимир Путин в поздравления с Пасхой обратился к россиянам.
РИА Новости 05:28
Кино
Новую команду «Мстителей» в киновселеной Marvel возглавит женщина
Как пишет MCU Cosmic, в фильме "Капитан Марвел 2" героиня Бри Ларсон начнет собирать новый состав "Мстителей".
Российская газета 08:58
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 17 апреля в 04:25
Шоу-бизнес
Прилучный ответил на обвинения в избиении жены
Актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на прямой эфир актера в социальной сети Instagram.
Газета.Ru 08:02
Игры
Представлен тизер ремастера Crysis
Матч ТВ 16 апреля в 14:39
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 12:13