Экономика

ИзвестияИзвестияМинистр экономического развития исключил повторение дефолта в России

Повторение дефолта 1998 года в России невозможно, заявил 16 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала. На вопрос в программе «Познер» о том, есть ли даже минимальная вероятность дефолта, как в 1998 году, министр решительно ответил «нет».
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Решетников исключил вероятность дефолта по аналогии с 1998 годом

RT на русскомвчера в 15:43

Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года

РИА Новостивчера в 15:19

Глава Минэкономразвития исключил вероятность дефолта в России по аналогии с 1998 годом

ТАССвчера в 13:12

Министр Решетников оценил вероятность дефолта и роста безработицы в России

URA.Ruвчера в 14:31

Глава Минэкономики исключил повторение дефолта 1998 года

Коммерсантъвчера в 14:16

Оценена вероятность дефолта в России

Lenta.ruвчера в 13:39

Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

РБКвчера в 14:32
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Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
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Армия и оружие

США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета

Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия 15 апреля в 18:52
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Политика

Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США

Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском вчера в 19:18
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Экономика

Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты

Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК 15 апреля в 01:42
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Общество

В республике Алтай подтвердили второй случай коронавируса

Второй случай COVID-19 подтверждён в республике Алтай, заболевший - это муж жительницы Онгудая, у которой ранее был обнаружен вирус, сообщает оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 23:22
2
Кино

В Италии умерла звезда сериалов «Спрут» и «Элен и ребята»

Радио Комсомольская правда вчера в 21:58
13
Экономика

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 12:35
3,8K
Общество

Власти Уханя изменили статистику по жертвам коронавируса

Власти китайского города Ухань, ставшего эпицентром распространения коронавируса, пересчитали данные о числе заразившихся и погибших от COVID-19 пациентов.
Известия 00:08
2
Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс вчера в 07:58
1K
Общество

Акушерку в Краснодаре уволили за шутку о медицинских масках

Штатную акушерку ГБУЗ «Родильный дом г. Краснодара» Наталью Космынину уволили за шуточную попытку обменять медицинские маски и антисептики на квартиру.
Известия вчера в 17:40
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Игры

Kotaku: в Rockstar Games работают над шестой GTA

RuNews24.ru вчера в 03:38
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Общество

В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru вчера в 20:31
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Общество

Ярошенко заподозрил у себя коронавирус

Российский лётчик Константин Ярошенко, который отбывает заключение в США, заявил, что у него есть все симптомы заражения коронавирусом.
RT на русском вчера в 21:50
Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
1
Происшествия

В Алтайском крае выявлен ещё один случай заражения коронавирусом

Как уже сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен у жительницы Барнаула, которая приехала из Доминиканской Республики.
REGNUM 14 апреля в 01:11
4
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
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Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
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Происшествия

В Хакасии еще 11 человек заразились коронавирусом

В Хакасии еще 11 человек заразились коронавирусом, общее число заразившихся выросло до 38 человек, сообщил в своем Instagram глава республики Валентин Коновалов.
РИА Новости вчера в 20:48
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Общество

Фотографы выступают за мир во всём мире

ИА Красная Весна вчера в 17:21
Здоровье

Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
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Общество

Сергей Галицкий поднялся в рейтинге богатейших бизнесменов России

Блокнот Краснодар вчера в 06:22
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Политика

ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России

В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.
Газета.Ru вчера в 14:50
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Политика

Владимир Путин объявил о переносе парада Победы

Владимир Путин отложил проведение парада Победы из-за ситуации с коронавирусом.
Znak.com вчера в 11:14
7
Общество

В Забайкалье зафиксировано 28 случаев заражения коронавирусом

Количество зараженных COVID-19 в Забайкалье возросло до 28 человек.
Байкал24 15 апреля в 01:19
11
Общество

Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП

В пресс-службе департамента информационных технологий сообщили, что восстановленные пропуска придут бизнесменам на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении.
Говорит Москва вчера в 11:51
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь

Артистка Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь. Теперь певица лечится в госпитале имени Вишневского в Красногорске.
OvideO.ru вчера в 03:21
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Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
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Единоборства

Турнир UFC 249 с главным боем Фергюсона и Гэтжи состоится 9 мая

Metaratings 15 апреля в 01:35
5
Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

Gazeta.SPb вчера в 18:01
12
Общество

Банки рассказали о новом виде мошенничества с пропусками

Представители Сбербанка, Росбанка и ВТБ рассказали о новом способе мошенничества с QR-кодами, необходимыми для передвижения в столице и Подмосковье.
Вести.Ru вчера в 22:56
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Как работают Яндекс.Новости?
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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