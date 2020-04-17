Повторение дефолта 1998 года в России невозможно, заявил 16 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала. На вопрос в программе «Познер» о том, есть ли даже минимальная вероятность дефолта, как в 1998 году, министр решительно ответил «нет».

Транспорт Собянин продлил пропускной режим в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин продлил пропускной режим в столице до 1 мая. 11

Политика Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно. 9

Шоу-бизнес Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина. 4

Происшествия Число жертв авиакатастрофы под Хабаровском выросло до четырех Число погибших в крушении легкомоторного самолёта под Хабаровском увеличилось до четырёх человек, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района. 245

Общество Военных, журналистов и судей в Подмосковье обяжут оформлять пропуска Как следует из постановления губернатора, обладатели служебных удостоверений военнослужащего, судьи, журналиста, ряда других профессий должны будут оформить цифровые пропуска, как и все остальные граждане в регионе. 1

Общество Россияне резко устремились в Крым Россияне массово устремились в Крым — число жителей других регионов, прибывающих на полуостров, за последние сутки резко возросло.

Происшествия В Бурятии за сутки три человека заразились коронавирусом Число выявленных больных, зараженных коронавирусом в Бурятии, за сутки увеличилось на три человека и достигло 115, сообщает минздрав республики. 93

Происшествия В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющеейся очагом распространения коронавируса. 1K

Общество В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта. 538

Политика Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска». 440

Авто В Китае дадут деньги на покупку автомобилей Одной из мер станет выдача гражданам субсидий на покупку автомобилей до 1,4 тыс. долларов, пишет CNN со ссылкой на представителей отрасли. 233

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 549

Здоровье Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов. 33

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 2,6K

Экономика Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые вертолетные деньги — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так. 2,2K

Общество В России за сутки 467 человек выздоровели от коронавируса За сутки от коронавируса в РФ выздоровели 467 человек, всего выписаны 3057, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. 1