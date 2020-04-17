Экономика
ИзвестияМинистр экономического развития исключил повторение дефолта в России
Повторение дефолта 1998 года в России невозможно, заявил 16 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала. На вопрос в программе «Познер» о том, есть ли даже минимальная вероятность дефолта, как в 1998 году, министр решительно ответил «нет».
Читать в источнике
Оценить572
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 05:04, Ашберн
Общество
За сутки в России выявили еще 4 785 заболевших коронавирусом
Количество жертв заболевания достигло 313, количество выздоровевших выросло до 3057. Страна заняла 10 место в мире по заболеваемости.
Snob.ru 03:54
Транспорт
Собянин продлил пропускной режим в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил пропускной режим в столице до 1 мая.
Lenta.ru 03:24
Политика
Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав
Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно.
РБК 04:07
Политика
Трамп сообщил прогноз относительно числа жертв коронавируса в США
Американский лидер Дональд Трамп сообщил прогноз относительно числа жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Соединённых Штатах.
RT на русском вчера в 20:15
Общество
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
В России за последние стуки выявили 4785 новых случаев заболевания COVID-19 в 79 регионах.
РИА Новости 04:55
Общество
В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице
МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru 16 апреля в 20:31
Общество
В Оренбургской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля
В новом документе указано, что также все ответственные ведомства будут следить за соблюдением оренбуржцами режима самоизоляции.
Orengrad.ru 04:25
Шоу-бизнес
Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец
Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина.
WomanHit.ru вчера в 11:48
Происшествия
Число жертв авиакатастрофы под Хабаровском выросло до четырех
Число погибших в крушении легкомоторного самолёта под Хабаровском увеличилось до четырёх человек, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
Интерфакс 02:14
Общество
Военных, журналистов и судей в Подмосковье обяжут оформлять пропуска
Как следует из постановления губернатора, обладатели служебных удостоверений военнослужащего, судьи, журналиста, ряда других профессий должны будут оформить цифровые пропуска, как и все остальные граждане в регионе.
Московский Комсомолец 04:40
Общество
Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой
Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 вчера в 07:13
Общество
Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса
Известия вчера в 14:17
Общество
Россияне резко устремились в Крым
Россияне массово устремились в Крым — число жителей других регионов, прибывающих на полуостров, за последние сутки резко возросло.
Lenta.ru 04:30
Шоу-бизнес
Экс-супруга Джигарханяна смогла вернуться к нему из США
Пасынок Армена Джигарханяна сообщил, что его мать Татьяна Власова вернулась в Россию, чтобы быть рядом со своим любимым экс-мужем.
Подмосковье Сегодня вчера в 11:11
Происшествия
В Бурятии за сутки три человека заразились коронавирусом
Число выявленных больных, зараженных коронавирусом в Бурятии, за сутки увеличилось на три человека и достигло 115, сообщает минздрав республики.
РИА Новости вчера в 23:56
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющеейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
Игры
Crytek работает над Crysis Remastered
Городской портал Новый Нижний 16 апреля в 09:00
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Авто
В Китае дадут деньги на покупку автомобилей
Одной из мер станет выдача гражданам субсидий на покупку автомобилей до 1,4 тыс. долларов, пишет CNN со ссылкой на представителей отрасли.
Автоновости дня 15 апреля в 03:05
Общество
В Ярославской области выявлено ещё 24 инфицированных коронавирусом
Ярославль, 18 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Количество заражённых новым коронавирусом в Ярославской области увеличилось на 24 человека.
REGNUM 04:01
Здоровье
В Приамурье выявили два новых случая коронавируса
Два новых случая заболевания коронавирусом выявлены в Приамурье, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.
РИА Новости вчера в 02:17
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
Шоу-бизнес
Звезда с соседнего двора: эти девушки поразительно похожи на знаменитостей, но живут рядом с нами
Героини материала имеют схожие черты лица со знаменитостями и довольно часто получают комплименты на этот счёт.
НГС вчера в 03:00
Здоровье
Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса
Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
Российская газета вчера в 13:17
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Экономика
Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые вертолетные деньги — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
Lenta.ru вчера в 06:12
Общество
В России за сутки 467 человек выздоровели от коронавируса
За сутки от коронавируса в РФ выздоровели 467 человек, всего выписаны 3057, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 04:43
Армия и оружие
Российская армия получила одну из самых мощных пушек в мире
Генеральный директор «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров, которого цитирует пресс-служба, отметил, что это одна из самых мощных в мире самоходных пушек, которая предназначена для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта.
Известия 16 апреля в 03:27